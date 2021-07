Isola dei Famosi, Andrea Cerioli su Arianna Cirrincione: "Sono innamorato, la considero l'altra mia metà"

Gossip TV

Andrea riserva parole piene d'amore alla sua Arianna.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione prosegue a gonfie vele. Intervistato da Vanity Fair, il finalista della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi ha deciso di raccontarsi senza filtri: dalle critiche ricevute per il suo aspetto fisico al forte sentimento che prova per la sua fidanzata.

La rivelazione di Andrea Cerioli su Arianna Cirrincione dopo L'Isola dei Famosi

Andrea è tra gli ex protagonisti più amati e seguiti di Uomini e Donne. Influencer e imprenditore digitale, negli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi: dal dating show di Maria De Filippi, al Grande Fratello e Temptation Island fino a L'Isola dei Famosi. "Partecipare a un altro reality? Impossibile, li ho fatti tutti" ha dichiarato l'ex naufrago.

"È stata tostissima" ha confessato Cerioli parlando della sua esperienza in Honduras "...essendo un programma tv mi aspettavo qualche confort in più, come razioni maggiori di cibo, ma non è stata così. Da fumatore ostinato, ho pensato di abbandonare alla prima settimana, ma il mio carattere da orgoglioso alla fine ha prevalso. Sono molto competitivo. Tutti mi dicevano 'l’Isola non fa per te, non andare'. Alla fine sono rimasto anche per zittire quelle voci".

A sostenerlo e difenderlo dalle critiche durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi c'è sempre stata la sua amata Arianna: "Io sono proprio innamorato e mi piace esserlo, considero lei l’altra mia metà. Di solito ci confrontiamo su tutto, le racconto i miei dubbi, le incertezze. Non poterlo fare in quei mesi in Honduras è stato strano e difficile, ma mi ha fatto riflettere su quello che vorrei in futuro, ossia una famiglia con annessi e connessi".

Parlando della sua seconda esperienza sul trono di Uomini e Donne, dove ha conosciuto e si è innamorato della Cirrincione, Andrea ha rivelato: "La seconda volta che sono tornato sul trono sono arrivate tantissime ragazze, ma per me era difficile fidarsi, credere che fossero lì davvero per me. Poi è arrivata Arianna, timidissima. Non riusciva a parlarmi, a fare nulla, ho pensato che fosse lì perché le piacevo davvero. E la cosa è stata reciproca. Per questo ho scelto subito, sapevo già. Quando so che una persona mi piace, non ho dubbi, voglio subito viverla".

