Isola dei Famosi, "Andrea Cerioli stratega. Foto ritoccate ha la pancia"

L’ex tronista di Uomini e Donne ritocca le sue foto sui social? Le accuse di Akash e Daniela Martani.

E' partita in salita l'avventura dell'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi 2021. Il bolognese è apparso stanco, demotivato, in contrasto anche con il il resto del gruppo. Negli ultimi giorni, Andrea, finito al televoto con Drusilla Gucci, ha minacciato di abbandonare il reality show, ha litigato con Roberto Ciufoli che lo ha accusato di darsi ben poco da fare sull'Isola.

A tal proposito, anche due ex naufraghi hanno detto la loro sull'ex tronista.Daniela Martani e Akash Kumar lo hanno definito perennemente nervoso, teso e uno stratega. Il modello italo-indiano, ormai noto per la sua poca diplomazia, ha fatto notare anche il cambiamento di Andrea rispetto alle foto sui social.

“Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia in giù”, ha ironizzato l'ex naufrago in una diretta con la Martani. Anche quest'ultima, oltre a precisare di non nutrire affatto una simpatia per l'ex tronista, ha dichiarato:“Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece… lui dice che ultimamente è ingrassato". A notare il cambiamento di Cerioli sono stati anche tanti telespettatori che hanno commentato impietosamente l'addome generoso di Andrea anche se, il bolognese se dovesse continuare la sua avventura sull'Isola, andrà sicuramente incontro ad un drastico dimagrimento.

Sull'ex tronista si è espressa anche Elettra Lamborghini che ha sottolineato l'atteggiamento sempre troppo lamentoso e polemico di Andrea che non favorisce l'umore generale del gruppo.

