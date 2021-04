Gossip TV

Andrea Cerioli furioso con Brando Giorgi: l'attore sta mettendo in atto una strategia a L'Isola dei Famosi? Ecco cosa è successo tra i due naufraghi.

È ufficialmente arrivato quel momento in cui la fame e la stanchezza portano i naufraghi de L’Isola dei Famosi a litigare anche per una ciabatta di plastica. Andrea Cerioli, convinto che Brando Giorgi stia giocando di strategia per approfittare del favore delle telecamere, ha sbottato contro l’attore e si è scagliato contro il naufrago accusandolo di essere falso. Ecco cosa è successo tra i due concorrenti del reality show, condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli diventa una furia con Brando Giorgi

I concorrente de L’Isola dei Famosi sono già allo stremo della forza e vicini al crollo psicologico? I naufraghi patiscono la fame ormai da tre settimane e la tensione sale alle stelle, portando discussioni accese anche per piccoli gesti quotidiani. Durante la notte, Andrea Cerioli si è occupato di ravvivare il fuoco e una delle ciabatte che gli abitanti dell’atollo in Honduras hanno messo a disposizione come presina per cucinare senza scottarsi è caduta nelle fiamme. Un errore da niente che potrebbe accadere a chiunque, e che è avvenuto proprio sotto gli occhi di Brando Giorgi.

La notte è proseguita senza intoppi, ma al mattino Brando ha preso ad aggirarsi per la spiaggia in cerca della presina mancante. È allora che il Cerioli non ci ha visto più, convinto che l’attore stesse facendo una scena per mettere in luce il suo errore proprio davanti alle telecamere. Andrea ha sbottato, visibilmente infastidito: “Arrivo lì in spiaggia e come sempre c’è Brando che appena vede le telecamere si sveglia. Mi ha detto ‘Ma stanotte ti è per caso volata una ciabatta nel fuoco?’. Lo sapeva che mi era volata una ciabatta dentro al fuoco, succede. Brando tu c’eri! Mi è scivolata dentro e tu lo sapevi dai. Vabbè basta siamo partiti male mi sa. Non è che mi aggredisci, ma fai il parac**o. Mi dà fastidio questo tuo atteggiamento. […] E allora è un bast**do, allora lo è. Non mi faccio prendere in giro e quindi se loro fanno gli str**zi, lo faccio anche io […] Le persone si stanno rivelando per quello che sono, meglio così”.

Inutili le giustificazioni di Brando, che ha assicurato di non saper nulla della presina, probabilmente a causa di un’incomprensione tra loro, e di non voler mettere il bolognese in cattiva luce. È guerra aperta a L’Isola? Sembra che il Cerioli stia tirando fuori il suo carattere e la sua grinta, dopo un debutto sottotono che non ha convinto neppure Elettra Lamborghini.

