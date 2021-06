Isola dei Famosi, Andrea Cerioli si confronta con Daniela Martani e poi riabbraccia Arianna Cirrincione (VIDEO)

Gossip TV

Andrea Cerioli riceve un'inaspettata sorpresa durante la finale de L'Isola dei famosi.

La finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Awed, è stata ricca di colpi di scena. Andrea Cerioli ha ricevuto una sorpresa non proprio graditissima. Convinto di rivedere la sua amata Arianna Cirrincione, il naufrago si è ritrovato faccia a faccia con Daniela Martani.

Un incontro inaspettato per Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi

La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa ieri con la vittoria del giovane Awed. Una puntata davvero ricca di sorprese e colpi di scena, in paricolar modo per Andrea. Il finalista, che aveva già visto Arianna sostenere la prova con Cecilia Rodriguez, ha raggiunto la spiaggia convinto di riabbracciare la sua fidanzata. Ad attenderlo, però, ha trovato l'ex naufraga Daniela, con la quale si è scontrato diverse volte.

"Devo dirti delle cose. Sai cosa penso di te qui all’Isola. Sei stato lamentoso, pesantissimo, non ti sei goduto niente, hai aiutato poco il gruppo e soprattutto ti sei affrettato nei giudizi, in particolare nei miei confronti, dando delle sentenze pur non conoscendomi. Sono arrivata fino a qua dall’Italia per fare un gesto molto importante. Ti tendo la mano e voglio vedere se me la stringerai" ha dichiarato la Martani. "Te la stringo anche ma credo che tu ti sia regalata un minuto di visibilità" ha prontamente replicato Cerioli visibilmente deluso dall'incontro.

Proprio mentre Andrea e Daniela stavano cercando di chiarirsi, Arianna è arrivata alle spalle del suo fidanzato per fargli la vera sorpresa. I due innamorati si sono abbracciati e il naufrago non è riuscito a trattenere le lacrime. "Ho fatto impazzire tutte le persone dello staff ma è stato stupendo e volevo ringraziare tutti. Non mi aspettavo questa sorpresa e non mi aspettavo di arrivare fino a qua" ha confessato Cerioli per poi rivolgersi alla sua amata "La vedo più magra, c’è qualcosa che non mi torna".

