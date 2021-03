Isola dei Famosi: Andrea Cerioli, sempre più in crisi, piange e si dispera nella notte

Gossip TV

Andrea Cerioli è in crisi e scoppia in lacrime a L'Isola dei Famosi, mostrandosi sempre più confuso sul percorso nel reality show di Canale5.

Andrea Cerioli ha fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi, convinto di poter assolvere al ruolo di vero ‘maschio alpha’ in Honduras, magari tenendo le redini del gruppo in qualità di leader. Un’aspettativa che l’ex tronista di Uomini e Donne sta decisamente deludendo, dal momento che la fame e la nostalgia della routine stanno prendendo il sopravvento sulla sua voglia di mettersi in gioco nel reality show, condotto da Ilary Blasi. Deluso da sé stesso, confuso e sempre più disperato, Andrea si mostra in lacrime in un confessionale poco prima della Puntata.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli in difficoltà: "Mi viene da piangere"

In Honduras è approdato un nuovo naufrago, pronto a mettersi in gioco nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. O, per meglio dire, che era certo di essere pronto a mettersi gioco e adesso invece è decisamente allo sbaraglio. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, avvenente ex tronista di Uomini e Donne e volto noto dei reality show di Mediaset. Proprio in virtù della sua confidenza con le telecamere e le dinamiche televisive, il pubblico di Canale5 pensava di vedere Cerioli agguerrito, pronto a combattere per ottenere il ruolo di leader e il rispetto dei suoi colleghi naufraghi.

Invece, assistiamo impotenti alla confusione del concorrente bolognese, che giorno dopo giorno è sempre meno motivato e avverte nuove e profonde mancanze. Nel corso della terza puntata de L’Isola, Ilary Blasi ha mostrato le ultime confessioni di Andrea, con le lacrime agli occhi e la voce tremolante mentre ammette di essere approdato nel gioco con ben altre aspettative. “Me lo aspettavo diverso qua. Mi viene da piangere, sono senza sigarette, ho il sale addosso, mi rompo il ca**o”, ha confessato il Cerioli parlando anche con i suoi colleghi.

Nel corso della puntata questo malumore sembra essersi protratto, dal momento che il naufrago non è riuscito neppure ad arrivare tra i concorrenti che si sono giocati la leadership, nonostante avesse tutte le doti fisiche per farlo. Mentre attendiamo che Andrea si ambienti e mostri il suo vero carattere, c’è chi di carattere ne ha in abbondanza e non ha paura di sfoderarlo, come Vera Gemma e Valentina Persia che si sono lanciate in una lite furibonda.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.