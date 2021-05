Isola dei Famosi, “Andrea Cerioli sei un water”: lo scontro infuocato con Isolde Kostner

Gossip TV

Scoppia una lite tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner, mentre i naufraghi de L’Isola dei Famosi sono costretti a schierarsi.

Andrea Cerioli ha iniziato il suo percorso a L’Isola dei Famosi decisamente sottotono, senza riuscire a trovare il suo posto tra le file degli agguerriti naufraghi di Playa Reunion. Poche settimane dopo, l’ex tronista di Uomini e Donne è senza dubbio tra i concorrenti più interessanti della quindicesima edizione del reality show di Canale5. Il bolognese, infatti, anima le lunghe giornate in Honduras e il sua carattere - talvolta eccessivamente - polemico crea dinamiche sempre nuove. In Puntata, Andrea si scontra con Isolde Kostner, trovando l’appoggio di Tommaso Zorzi e le amare critiche di Brando Giorgi ad attenderlo.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli al centro delle polemiche

Per Andrea Cerioli essere in un reality show non è una novità, ma trovarsi a migliaia di chilometri da casa, costretto a non poter fumare le sue preziose sigarette e senza la possibilità di cucinarsi un bel piatto di tortellini non è affatto una condizione sopportabile. Per questo, Cerioli sta mostrando il lato più polemico del suo carattere, dividendo l’opinione pubblica tra chi apprezza le dinamiche create dalle lamentele costanti del naufrago, e chi invece lo trova decisamente fuori luogo. Nel corso della Puntata, Andrea si trova a discutere con Isolde Koster che a Playa Reunion ha criticato duramente l’ex tronista di Uomini e Donne, per poi sottrarsi con eleganza allo scontro.

Al Cerioli l’atteggiamento della naufraga proprio non piace e ha ammesso: “Se per discutere con lei devo farmi venti fiale si Xanax, smetto di rispondere. Se ci mettiamo a discutere, lei sta così sei ore e poi non mi dice nulla. Sono in un reality, si discute e si parla […] Isolde è un vaso, perché ci puoi fare le stesse chiacchiere” In studio si è levata la voce di Tommaso Zorzi, che ha preso in simpatia il Cerioli, reduce da una lite con Valentina Persia. L’opinionista del reality show di Canale 5 difende il naufrago, ammettendo: “È normale che uno già tendente alle lamentele, in un reality poi sembra pesante. A me questo suo lato piace, e visto da fuori vi assicuro che non è tuo much".

Diversa, invece l’opinione di Brando Giorgi, che lancia una frecciatina velenosa ad Andrea: “Se Isolde è un vaso, Andrea è un water che fa rumore perché si lamenta sempre”. Cerioli non prende bene l’osservazione di Brando ma decide di chiudere l’argomento. Quanto è probabile che nella notte sia scoppiata l’ennesima lite infuocata?

