Isola dei Famosi, Andrea Cerioli sbotta in diretta e minaccia di abbandonare il reality: "Non cerco le telecamere" (VIDEO)

Andrea in crisi minaccia di lasciare l'Isola dei Famosi, la reazione di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi.

Colpo di scena in diretta all'Isola dei Famosi. Dopo aver parlato con la compagna Arianna Cirrincione e aver visto le clip in cui piange, Andrea Cerioli ha letteralmente perso la pazienza e minacciato di abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi.

Andrea Cerioli pronto a lasciare l'Isola dei Famosi, lo sfogo del naufrago

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 1 aprile 2021, Andrea ha sbottato in diretta minacciando di lasciare il programma. Il motivo? Le parole della fidanzata Arianna gli hanno fatto capire di non stare dando l’immagine di sé che vorrebbe. "Ho fatto dei reality, penso di essere la persona più lontana dall’essere triste. Qui rido e scherzo con tutti" ha dichiarato il naufrago rivelando alla conduttrice i motivi del suo malumore.

"Non mi ha nominato nessuno perché ho sempre una carezza per tutti, una parola carina per tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi una dinamica. Il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso, una carezza no" ha aggiunto Andrea che è stato interrotto dalla Blasi: "Perché mi stai dicendo questo". "Perché conosco benissimo Arianna e se mi dice che sto facendo la figura del morto, e io so benissimo di non esserlo, vuol dire che probabilmente non sono adatto a fare questo tipo di reality" ha sbottato l'ex tronista di Uomini e Donne facendo capire di voler lasciare il programma.

"Abbiamo visto che sei un ragazzo molto sensibile ma a parte la sensibilità avrai anche una personalità. Vediamo di tirarla fuori [...] Ti sei innervosito, questa cosa ti ha dato fastidio, il fatto che ti abbiamo fatto piangere" ha replicato la Blasi scatenando la reazione di Cerioli: "Penso di avere fatto il cretino h24, sono fatto proprio così. Se di me arrivano solo due clip in cui piango, vuol dire che non era il reality fatto apposta per me. Io non riesco a essere plateale. Non è sbagliato il format, il format è bellissimo solo che io non ci riesco". Il comportamento di Andrea non è piaciuto all'opinionista Tommaso Zorzi che è intervenuto in diretta affermando: "Pensa anche alle telecamere. Sei in televisione. Non è reato creare una dinamica sennò ti fai una vacanza su un’isola".

