Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ringrazia Ignazio Moser: "Essere mio amico è difficile"

Gossip TV

La dedica dell'ex tronista al suo compagno di avventura all'Isola dei Famosi.

Tra l'ex tronista Andrea Cerioli e l'ex gieffino Ignazio Moser è nata una grande amicizia. I due, protagonisti della recente edizione dell'Isola dei Famosi tra le intemperie dell'Honduras hanno instaurato un legame profondo e non stanno perdendo occasione per ribadirlo con momenti vissuti insieme immortalati sui social e dediche varie.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ringrazia Ignazio Moser: "Essere mio amico é una cosa difficile"

"Adesso mi prendo 5 minuti per scrivere quello che penso di te... - ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne su Instagram che ha condiviso l'avventura sull'Isola con Moser per 50 giorni - Penso che al giorno d’oggi si viva in un mondo fatto di invidia, gelosia... é davvero difficile incontrare qualcuno che ti trasmetta quel vero senso di amicizia, gentilezza, onestà... é un qualcosa di così tanto raro, che alle volte... si stenta a crederlo... siamo stati insieme 50 giorni per 24 ore al giorno, non obbligati... ma scegliendo di farlo, abbiamo dormito insieme, separati da tutti... per poterci confidare la notte, le paure, i sogni, le storie... volevo solo dirti che essere mio amico é una cosa difficile, sono diffidente, il più delle volte ho la sensazione di incontrare gente troppo lontana da me... gente vuota... ho trovato un grande amico e per me, questo... vale più di tutto il viaggio. Tutti quei sogni, quelle paure... sai che puoi contare su un amico in più".

Il bolognese, in una recente diretta Instagram con Gabriele Parpiglia, ha risposto ad una domanda piccante del giornalista che ha domandato come si vivesse l'istinto sessuale sull'Isola: “L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero – ha confessato Cerioli -. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by”.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi