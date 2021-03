Isola dei Famosi Andrea Cerioli pronto per l'avventura, Arianna Cirrincione confessa: "Ha tante sfaccettature"

Gossip TV

Andrea pronto per l'Isola dei Famosi, intanto la fidanzata Arianna avverte: "È molto apprezzato, ma giù le mani dal mio boy".

Andrea Cerioli è pronto a sbarcare all'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nell'attesa, Arianna Cirrincione ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha confessato di essere molto gelosa del suo fidanzato.

Andrea Cerioli da Uomini e Donne all'Isola dei Famosi: parla Arianna Cirrincione

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Andrea e Arianna prosegue a gonfie vele. I due convivono a Bologna e sono ancora oggi tra i protagonisti più apprezzati e seguiti del dating show di Maria De Filippi. "Abbiamo progetti importanti ma non li programmiamo. Viviamo di istinto e di cuore" ha dichiarato la bella ex corteggiatrice.

Nonostante la sua esperienza sul trono di Uomini e Donne sia finita ormai da tempo, Cerioli continua a essere uno dei ragazzi più apprezzati e seguiti sui social. "Andrea è molto apprezzato" ha confessato la Cirrincione "E io sono gelosa, sicuramente, ma cerco di non attaccarmi troppo a queste cose. [...] Non sono il tipo di persona che si arrabbia per queste situazioni: anzi, se fanno i complimenti al mio boy mi fa solo piacere. Però ecco...giù le mani! Come ho detto e sottolineo è il mio boy".

Arianna non ha parlato esplicitamente della partecipazione di Andrea all'Isola dei Famosi, ma ha affermato: "Andrea ha tante sfaccettature e sa dare tanto a un programma. È molto dolce, impulsivo, determinato. Credo che chi guarda una trasmissione abbia voglia di conoscere una persona come lui, e Andrea darebbe modo di far vedere più cose di sè. È interessante da questo punto di vista, ha tanto da dire e da dare".

