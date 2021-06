Isola dei Famosi, Andrea Cerioli in Finale grazie al suo Agente? L’accusa shock

Gossip TV

Andrea Cerioli ha ricevuto un trattamento diverso grazie al suo agente: questa l’accusa shock mossa al finalista de L’Isola dei Famosi.

Tra i naufraghi più discussi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi c’è, senza dubbio, Andrea Cerioli. Il bel bolognese è in Finale e potrebbe accaparrarsi vittoria e montepremi. Pesanti insinuazioni, tuttavia, giungono poco prima della diretta e gettano in cattiva luce l’intero percorso del naufrago. Secondo alcuni, infatti, Cerioli avrebbe ricevuto un trattamento diverso grazie al suo agente, che avrebbe macchinato per favorirlo durante l’avventura in Honduras.

Andrea Cerioli favorito a L’Isola dei Famosi?

L’accusa In attesa di conoscere il vincitore o la vincitrice della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, continuano ad arrivare pesantissime accuse ai danni di uno dei naufraghi più chiacchierati di questa stagione. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, che ha iniziato l’avventura a Playa Reunion decisamente sottotono, per poi sbocciare con l’avanzare delle Puntate. Cerioli, che ha fatto piangere Valentina Persia, è tra i naufraghi più amati ma anche criticati, a causa dei suoi scatti d’ira e delle liti che spesso innesca tra i colleghi.

Nelle ultime ore, inoltre, sono giunte indiscrezioni scioccanti sul bolognese che parlano di un netto favoritismo da parte della produzione del reality show di Canale5. Ad innescarlo, sarebbe stato l’agente dello spettacolo del Cerioli. “Perché Beatrice, Matteo e la Persia sembra che non ricevano visite, mentre Andrea, Ignazio e Awed sì? Che Agenzie hanno alle spalle questi 3? Cetrioli forse lo so: C’è Presta dietro”, questo uno dei post che si legge sui principali social al quale sono seguiti una valanga molto similari.

Ma chi cavolo ha votato per Andrea Cerioli? Insopportabile e patetico #isola — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) May 31, 2021

Insomma, al momento le insinuazioni rimangono tali perché non ci sono prove tangibili a favore degli accusatori.Quel che è certo è che tutti hanno trovato strano che, in occasione di un momento emozionante e particolare come quello della Finale, la redazione abbia deciso di far approdare in Honduras solamente Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione.

