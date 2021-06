Isola dei Famosi, Andrea Cerioli corteggiato da una discussa Dama del Trono Over

Gossip TV

Sembra che all’epoca della prima esperienza di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, nel parterre delle corteggiatrici, ci fosse una dama del Trono Over protagonista dell’ultima stagione.

Andrea Cerioli si è messo in gioco, salpando alla volta dell’Honduras per partecipare alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il naufrago ha diviso l’opinione pubblica, suscitando l’apprezzamento delle fan ma anche le critiche amare di chi non ha mai sopportato il suo carattere scontroso. Nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione inaspettata sul Cerioli e la sua partecipazione a Uomini e Donne, che riguarda una nota dama del Trono Over. Ecco cosa si vocifera sul conto dell’ex tronista bolognese.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli conteso da una dama del Trono Over?

Il volto di Andrea Cerioli è noto al pubblico di Mediaset, dal momento che il bel bolognese ha preso parte ad un discreto numero di reality show. Dopo aver conosciuto il primo successo grazie al Grande Fratello, che gli ha assicurato uno stuolo di ammiratrici, il Cerioli è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne, al fianco di Jonas Berami. Nel 2014, tuttavia, il percorso di Andrea non è andato come sperato e il bolognese ha deciso di lasciare prima di fare la sua scelta. Valentina Rapisarda non si è arresa e ha raggiunto Andrea nella sua città natale, trionfando poi nel cuore dell’ex tronista, al quale è stata legata per tanti anni.

Dopo una breve parentesi a Temptation Island, dove ha corteggiato spudoratamente Alessandra Sgolastra, allora fidanzata di Andrea Zenga, il Cerioli è tornato a vestire i panni del tronista nello studio del dating show di Canale5, stavolta trovando l’amore con Arianna Cirrincione. Lei ha sostenuto Andrea come possibile durante la sua permanenza a L’Isola dei Famosi, che l’ha visto arrivare in Finale tra mille polemiche. Mentre Valentina Persia torna a parlare del Cerioli, circolano delle indiscrezioni su una dama del Trono Over che sarebbe in qualche modo legata all’isolano.

Bigodini.it, infatti, ha fatto notare che alla corte di Andrea durante il suo primo trono c’era anche la discussa Brunilde Habibi. Nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne, la dama è diventata una delle protagoniste più amate e seguite grazie al rapporto burrascoso con Armando Incarnato. Ma per Brunilde questa non sarebbe stata la prima volta nello studio della De Filippi, dal momento che la dama si era presentata per corteggiare Andrea, salvo poi eliminarsi poiché troppo frastornata dal contesto televisivo.

