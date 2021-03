Isola dei Famosi, Andrea Cerioli assente dalla Puntata: slitta il debutto dell'ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Andrea Cerioli assente dalla prima puntata de L'Isola dei Famosi, e forse anche per qualche altra diretta. Ecco quando vedremo l'ex tronista di Uomini e Donne nel reality show di Canale5.

Dopo l’abbandono di Carolina Stramare, l’affascinante Andrea Cerioli è tornato tra i primi nomi della rosa della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il bolognese, tuttavia, non ha ancora fatto il suo debutto sebbene si trovi in isolamento precauzionale prima di sbarcare in Honduras. Per le fan dell’ex tronista di Uomini e Donne arriva una brutta notizia dal momento che il Cerioli approderà ufficialmente nel reality show di Canale5 tra qualche puntata.

Isola dei Famosi, slitta il debutto di Andrea Cerioli in Honduras

La partecipazione di Andrea Cerioli alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata annunciata diverse settimane fa, dopo il ritiro improvviso di Carolina Stramare che ha rinunciato al reality show per problemi familiari. L’ex tronista di Uomini e Donne, a differenza degli altri naufraghi scelti da Ilary Blasi, non ha ancora commentato la sua partecipazione al programma anche se si intuisce che stia osservando una sorta di isolamento, dalle foto che appaiono sulla sua pagina Instagram.

Le fan del bolognese sognavano di vedere Cerioli sbarcare in Honduras già dalla primissima puntata, ed invece dovranno attendere e pazientare ancora un po'. Secondo quando riportato da Blasting News, infatti, Andrea farà il suo ingresso nel gioco solamente il 25 marzo. “L’ex tronista si trova già in hotel, dove in queste settimane ha rispettato il protocollo della quarantena obbligatoria per tutti i protagonisti di questa edizione del reality show - si legge sul portale - L’entrata in gioco di Andrea Cerioli potrebbe essere prevista la prossima settimana, probabilmente giovedì 25 marzo durante la quarta puntata”.

Se l’attesa aumenta il desiderio, Andrea potrebbe partire avvantaggiato rispetto ad alcuni membri del cast. Il bolognese, infatti, gode di un folto seguito grazie alla sua partecipazione ai programmi di Canale5 che negli anni lo hanno reso decisamente noto, soprattutto nel mondo dei social. Chissà se il Cerioli finirà nelle grazie degli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, che hanno svelato le loro prime impressioni sui naufraghi.

