Isola dei Famosi, Andrea Cerioli approda in Honduras e fa perdere la sua squadra: "Sono ancora frastornato"

Decisamente sottotono l'ingresso di Andrea Cerioli in Honduras, in qualità di naufrago della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate: Andrea Cerioli è il nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso in Honduras proprio ieri sera, nel corso di una Puntata che ha messo in luce le fratture tra Rafinados e Buriños, decretando l’eliminazione di Brando Giorgi. L’ingresso di Andrea è stato decisamente sottotono e ha destabilizzato il pubblico di Canale5, che si sarebbe aspettato di vedere il bel bolognese pieno di grinta ed energia. Approfittando delle Nomination in Palapa, il Cerioli ha spiegato il motivo della sua titubanza.

Andrea Cerioli sbarca a L’Isola dei Famosi ma non convince

Per i Buriños è arrivata una bella sorpresa, portata dal mare a bordo di un’imbarcazione locale con tanto di mazzo di fiori in omaggio. Stiamo parlando dell’ingresso in gioco di Andrea Cerioli, del quale si erano perse le tracce nelle ultime settimane nonostante fosse ormai data per certa la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. L’affascinante ex tronista di Uomini e Donne si è tenuto lontano dal piccolo schermo per diverso tempo, dedicandosi alla sua storia d’amore con Arianna Cirrincione, conosciuta nello studio del dating show di Maria De Filippi, e con la quale convive ormai da diverso tempo a Bologna, sua città natia. Ora, se il pubblico premierà il suo percorso, potremmo godere del fascino del Cerioli per diverse settimane, osservandolo mettersi alla prova con la fame e le privazioni in Honduras.

Certamente Andrea non è nuovo al mondo dei reality show, e ogni volta che ha affrontato un’esperienza simile ha dimostrato di possedere un carattere deciso e di volersi mettere in gioco senza timori. Questa volta, invece, il bolognese è apparso parecchio in difficoltà, soprattuto dopo essersi offerto per superare la prova immunità contro i Rafinados. Una prova di forza ma anche di equilibrio, che ha decretato vincitore il rivale Roberto Ciufoli. Così, approfittando delle Nomination, il Cerioli ha voluto chiedere scusa per aver fatto perdere la sua squadra e ha spiegato di essere decisamente confuso.

“Sono frastornato, è uno strano effetto, sono un mix fra ansia ed emozione. Ho un po’ di sensi di colpa perché ho perso la prova, mi ero anche proposto, ma appena solo salito lì sopra hanno iniziato a sudarmi le mani e Mac, ho detto: ‘prova persa’. Mi sono angustiato, mi hanno iniziato a sudare le mani e sono andato giù. Non vedo l’ora che sia domani mattina a bocce ferme per cercare di fare una chiacchiera con tutti, ora sono ancora frastornato”, queste le parole di Andrea. Che la tua squadra ti perdoni o meno, caro Cerioli, per noi puoi continuare ad essere confuso quanto vuoi mentre raccogli i cocchi in Honduras. Basta che tu rimanga lì il più a lungo possibile!

