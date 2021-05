Isola dei Famosi, Andrea Cerioli a Francesca Lodo: "Ti accusa di essere aggressivo, irruento e..." (VIDEO)

Gossip TV

Acceso confronto in diretta a L'Isola dei Famosi tra Andrea e Francesca.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante. Riflettori puntati anche su Andrea Cerioli e Francesca Lodo, che prima di essere eliminata dal televoto, si è resa protagonita di un acceso confronto in diretta con il fidanzato di Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli e Francesca Lodo ai ferri corti, lo scontro a L'Isola dei Famosi

Duro scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Andrea e Francesca. Tutto è iniziato durante la settimana quando la naufraga ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di mettere pressione al gruppo con le sue lamentele sul cibo. Un comportamento che non è per niente piaciuto al bolognese che si è lasciato andare a un duro sfogo in confessionale.

Capitolo chiuso? Assolutamente no! Ilary Blasi, infatti, ha riaperto il discorso durante la diretta di ieri chiedendo spiegazioni ai diretti interessati. "Non credo di avere mancato di rispetto a Francesca. L’ho nominata perché lo sentivo. Mi ha urtato il fatto che lei continui ad additarmi come un aggressivo. Ogni volta che discutono un uomo e una donna, questa storia di additare la gente come aggressiva mi infastidisce. Quando una donna non ce la fa a uscire da una discussione o non riesce a trovare la ragione, allora ti accusa di essere irruento e non credo di esserlo stato" ha dichiarato Cerioli.

Leggi anche L'Isola dei Famosi sotto attacco per il drastico dimagrimento dei Naufraghi

Un pensiero che ha trovato d'accordo anche gli spettatori de L'Isola dei Famosi, visto che Francesca, subito dopo il confronto in Palapa con Andrea, è stata eliminata dal pubblico di Canale 5. A ogni modo, la naufraga di origini sarde avrà la possibilità di continuare la sua esperienza su Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.