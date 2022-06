Gossip TV

L'inviato della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi ospite a Casa Chi.

In collegamento nel talk show social di Casa Chi, il conduttore e speaker radiofonico alla sua quarta avventura all'Isola dei Famosi come inviato, Alvin.

Isola dei Famosi, Alvin: "La forza di Soleil, il naufrago che preferisco e i miei rapporti con Ilary Blasi"

Il 44enne milanese, ha iniziato la sua intervista parlando del rapporto con Ilary Blasi. Con la conduttrice romana si è parlato di qualche attrito ma i due hanno smentito ironizzandoci sopra. A tal proposito, lo stesso Alvin ha chiarito:

"Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi…Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: “Ma come che noi litighiamo?” Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere insomma veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più “ca*zoni”.

L'inviato dell'adventure game ha parlato di Soleil Sorge, protagonista dell'ultimo appuntamento dell'Isola:

"Come Soleil poche. Sai che, appena finito, mi ha detto: “Mi dispiace molto andarmene.” Noi abbiamo fatto la stessa isola nel 2019, l’ultima Isola di tre anni fa, e mi ha detto che era emozionatissima per il tuffo dall’elicottero innanzitutto, non l’aveva mai fatto perché tre anni fa era entrata a nuoto e invece quest’anno si è tuffata. Poi dopo, durante il corso della puntata si è divertita talmente tanto che alla fine mi ha detto: “Sai che sarei stata dentro ancora, almeno una settimana.” Io credo che la forza di Soleil sia proprio questa qua, cioè lei è così, non ha filtri. Quindi non ha quelle sovrastrutture che in tanti abbiamo e credo arrivi quello al pubblico, a parte gli scherzi, a parte i dread, però quello aiuta ecco."

Alvin ha parlato anche dell'edizione in corso e del naufrago che più lo ha colpito positivamente:

Io credo che in questa edizione sembra più un’edizione più coesa. Siamo riusciti ad entrare in un “gate” tutti sulla stessa frequenza. E’ chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche della personalità, però è nata sotto un buon cielo quest’Isola e quindi c’è un ottimo rapporto con i naufraghi. E’ capitato spesso che litigassero e parlassero sopra e io in quel momento non riuscivo a tenerli a bada. Poi dopo in Palapa ho detto: “A me di fare questo tipo di televisione non me ne frega sinceramente niente, non ho niente contro questa tv ma non mi rappresenta, quindi spero che voi la pensiate allo stesso modo. Se parliamo singolarmente ci si capisce, le litigate si possono fare ma è un problema proprio tecnico.” E quella roba lì, subito riportati un po’ al gioco, quello che poi siamo lì a fare. Quindi credo ci sia una buona sintonia.

Se devo parlare di un naufrago in particolare io dico Nicolas Vaporidis. Io prima di entrare, con ogni naufrago a cena al ristorante, magari passo e faccio un saluto e dico due parole rispetto a quello che magari i naufraghi si possono aspettare. Quello che dico è la stessa cosa un po’ per tutti: visto che tutti i naufraghi che son passati si sono portati questa esperienza a distanza nel tempo e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o fatta male, poco importa. Ti manca perché è un’esperienza che ti rivolta come un calzino. Quindi ho parlato in questi termini con Nicolas che mi diceva: “Ma, staremo a vedere…” io gli ho detto: “Sta a te fidarti o meno“. Alla fine ho avuto riscontro da lui proprio dietro le quinte che mi diceva: “E’ un’esperienza pazzesca!” E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi