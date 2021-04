Isola dei Famosi, Akash Kumar vuota il sacco: "Io non volevo abbandonare, strategie false"

Gossip TV

Akash torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

Akash Kumar è stato tra i concorrenti più discussi di quest'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Ospite di Casa Chi, l'ex naufrago, finito al centro di numerose polemiche, ha commentato le dinamiche del gioco e lanciato una velenosa frecciata a Matteo Diamante.

Akash Kumar a ruota libera sui concorrenti de L'Isola dei Famosi

Akash ha iniziato l'intervista chiarendo subito la sua posizione nei confronti del nuovo naufrago Matteo: "Lui voleva fare parte della mia agenzia, ho sempre dato una mano a tutti, poi passo per quello sbagliato, ma Diamante, boh… Avere il mio curriculum di moda… Non ho fatto La pupa e il secchione e Parpiglia lo sa… Lui mi ha chiesto di fare la diretta e posso anche mandarvi i messaggi vocali".

L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha poi continuato replicando alle critiche ricevute: "L’invidia è la luce che hai e io penso di avere la luce. Sull’Isola penso di avere lasciato il segno. La mia amica Beatrice Marchetti, modella top come me, sta dimostrando che i modelli non sono solo modelli e io avrei voluto fare un’Isola da solo come lei".

Akash ha poi parlato dei suoi ex compagni e del loro atteggiamento assunto nei confronti di Myrea Stabile: "Io nel programma ho pianto solo con due persone: Brando e Paul. Gilles è cambiato, non lo riconosco più. Tutto questo accanimento contro Miryea non lo capisco, lei è una bravissima ragazza, tutti quanti a nominarla, ma poi le strategie false che ho visto quando sono andato via. Ho fatto bene ad andarmene perché se fossi rimasto avrei fatto un disastro. [...] Io non volevo abbandonare, avrei fatto un’Isola pazzesca. Da solo potevo vincere, quando ero con i miei compagni non c’era dialogo e perdevo e a me non piace perdere".

E sul vincitore della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, Kumar sembra avere le idee molto chiare: "Akash Kumar! Io ho già vinto perché ho superato tante cose. Tra chi è rimasto? Ignazio Moser. Ci siamo sentiti, è un po’ selvaggio come me, gli piace la natura".

