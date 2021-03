Isola dei Famosi, Akash Kumar una furia contro Andrea Zelletta: "Abbiamo litigato"

Gossip TV

Akash Kumar, reduce da L'Isola dei Famosi, si scaglia contro Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip.

Akash Kumar continua a far discutere, ma questa volta non si tratta dei suoi falsi nomi o del mistero sugli occhi color ghiaccio. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha attaccato Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip, rivelando di aver avuto con lui una discussione. Entrambi, infatti, sono modelli piuttosto conosciuti ma il Kumar ci tiene a far sapere che la sua carriera è di ben altro spessore, e lo fa senza giri di parole.

Isola dei Famosi, Akash Kumar si scaglia contro Andrea Zelletta

Sebbene la sua permanenza nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sia stata decisamente breve, Akash Kumar si è aggiudicato il titolo di personaggio più chiacchierato del momento. L’affascinante modello con gli occhi color ghiaccio ha lasciato l’Honduras tra un mare di polemiche, provocando anche la reazione di Ilary Blasi delusa dal fatto che Akash si fosse arreso così velocemente, senza neppure prendere in considerazione Parasite Island.

Il modello, infastidito dai pettegolezzi riportati dall’opinionista Tommaso Zorzi, ha rinunciato alla possibilità di provare a ritornare in gioco per allontanarsi da una situazione decisamente scomoda, che avrebbe messo in cattiva luce la sua persona e la sua professionalità. Dopo aver lanciato una stoccata alla Blasi, l’ex naufrago si è dilettato in una diretta su Tik Tok, come riporta Biccy, e si è trovato a parlare di un collega piuttosto noto: Andrea Zelletta. Il pugliese, dopo aver conosciuto la notorietà a Uomini e Donne, è arrivato in Finale nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, e ora pensa al futuro e alla professione di modello. A proposito dello Zelletta, Kumar ha commentato piccato:

"Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… Non lo so ma non era con me. Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato. Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia per le sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento. Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete voi”. Immediata la replica del popolo del web, che si è scagliato contro Akash in difesa del dolce Croccantino. Arriverà la replica?

