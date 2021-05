Isola dei Famosi: Akash Kumar torna all'attacco contro Tommaso Zorzi, ecco cosa è successo

Gossip TV

Tommaso finisce nuovamente nel mirino dell'ex naufrago de L'Isola dei Famosi.

La sua esperienza a L'Isola dei Famosi è finita, ma Akash Kumar continua a stare al centro del gossip. L'ex naufrago, infatti, non perde occasione per dire la sua sui social e, nelle ultime ore, è tornato inaspettatamente all'attacco contro l'opinionista del reality show, Tommaso Zorzi.

Akash Kumar contro Tommaso Zorzi, lo sfogo sui social

Akash si è scagliato ancora una volta contro Tommaso. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, che sembrava averci messo una pietra sopra visto la sua recente partecipazione a Il Punto Z, ha infatti pubblicato delle storie su Instagram contro il giovane opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi: "Non volevo fare altre polemiche perché non so parlare a volte, comunque dislessico ed essendo un ragazzo straniero. Però sento sempre quella battuta pronta dall’altra parte a stuzzicarmi. Venerdì ne vedremo delle belle… cinema!".

E ancora: "Tralasciando tutto questo cinema volevo dire grazie a tutti quei ragazzi che lavorano dietro le quinte a L’Isola a Milano e in Honduras, ci mettono l’anima e sono sempre disponibili. [...] Tanti personaggi stanno cercando di creare la mia immagine come personaggio antagonista. Non ci riuscirete mai, ho Dio con me, la grazia di Dio!".

Ma non è finita qua. Anche durante una sua diretta, Akash ha attaccato duramente Zorzi affermando: "Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi, tendenze, non me ne frega un c***o! Venerdì glielo dico. Di fare un po’ di cinema, di insegnargli due cose. Non è che vincendo un Grande Fratello Vip puoi crederti un professore di Oxford, okay? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford!". E per finire, l'ex naufrago ha smesso di seguire Tommaso sui social.

