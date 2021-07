Isola dei Famosi, Akash Kumar sorprende: "Mi hanno chiesto di fare l'inviato"

Gossip TV

Akash inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi? Parla il modello.

Akash Kumar, nonostante la sua prematura eliminazione, è stato tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. A distanza di alcune settimane dalla finale, il bel modello ha rivelato di aver ricevuto una proposta da parte della produzione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Akash Kumar nuovo inviato de L'Isola dei Famosi? La rivelazione del modello

Dopo la partecipazione a L'Isola dei Famosi, Akash è tornato a fare il modello a tempo pieno. Raggiunto da Today, l'ex discusso naufrago della quindicesima edizione del reality ha dichiarato: "È bellissimo tornare a sfilare e posare, oggi sono qui a Pitti e ospite di un designer che è un genio. Non è la mia prima volta qui a Pitti. Venivo qui quando avevo 18 anni, è bellissimo essere ritornato".

Alla domanda se parteciperebbe nuovamente a L'Isola dei Famosi, Akash ha spiazzato tutti rivelando di aver ricevuto una proposta direttamente dalla produzione del programma. "In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato" ha confessato il modello.

"Non lo so se accetterò, devo pensarci" ha aggiunto Kumar confessando di non sapere ancora cosa fare, se accettare o meno "Non so, non è un mondo che mi appartiene. Preferisco la moda. Ci sono troppe sovrastrutture nei reality, però l'Isola è bellissima".

