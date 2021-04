Gossip TV

Akash Kumar al vetriolo contro Alex Belli a Domenica Live. Ecco cosa è successo tra l'attore e il naufrago de L'Isola dei Famosi.

Akash Kumar ha abbandonato la sua avventura nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, scegliendo di non tentare la sorte su Parasite Island dopo l’eliminazione al televoto. Il naufrago è finito in un mare di polemiche, soprattutto dopo aver attaccato Tommaso Zorzi e aver lanciato una frecciatina velenosa a Ilary Blasi. Una volta chiarito con la presentatrice romana, Akash è stato ospite del salotto di Domenica Live dove si è difeso dalle accuse, finendo con il discutere animatamente con Alex Belli. Ecco cosa è successo tra i due, sotto gli occhi sconcertati di Barbara d’Urso.

Isola dei Famosi, Akash Kumar replica alle Polemica a Domenica Live

Sebbene il suo percorso nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sia durato solamente pochi giorni, Akash Kumar è decisamente tra i naufraghi più chiacchierati del programma condotto da Ilary Blasi. Il bellissimo modello dagli occhi di ghiaccio ha lasciato l’Honduras, stizzito dagli attacchi di Tommaso Zorzi e dai commenti pungenti di Elettra Lamborghini, rinunciando a giocarsi un’altra possibilità di tornare in gioco a Parasite Island.

La scelta del Kumar ha fatto infuriare la Blasi, e ad oggi è certo che il naufrago avrebbe potuto offrire al pubblico ancora qualche sana dose di trash. Tornato nello studio de L’Isola, Akash ha chiesto scusa per poi fare insinuazioni pesanti su Elisa Isoardi, accusata di averlo plagiato e persuaso a lasciare il gioco senza accettare la seconda possibilità che era stata offerta a lui come a tutti i naufraghi eliminati. Pace fatta con Tommaso e con la Blasi, il Kumar ha accettato l’invito di Barbara d’Urso presenziando nell’ultima puntata di Domenica Live.

Akash Kumar: dopo L'Isola dei Famosi arriva lo scontro con Alex Belli

Il modello ha parlato a lungo delle accuse che gli sono state rivolte, in particolare portando prove sul fatto di non aver mai ritoccato il colore dei suoi occhi, come invece sostenuto nel corso degli ultimi mesi da diversi volti noti. Parlando con Alex Belli, in collegamento con lo studio della d’Urso, il Kumar ha perso la sua calma e si è mostrato molto ferito dal fatto che l’attore non lo abbia difeso.

“Intanto grande look… Sembri un tronista! Tu sei venuto qui e hai detto che avrei dovuto dire se l’ho fatto (l’intervento agli occhi ndr.), mi lasci parlare o vado via. Sono quattro anni che mi fotografi per un brand, tu puoi dire che gli occhi sono i miei […] Se sono bello non è colpa mia”, ha sbottato Akash mentre il Belli ha cercato in tutti i modi di spiegare le sue ragioni, aiutato dalla d’Urso. L’attore, infatti, ha dichiarato di non averlo mai attaccato per il colore degli occhi e di aver ammesso di credere al fatto che siano naturali. I due riusciranno a chiarire?

