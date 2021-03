Isola dei Famosi, Akash Kumar replica alle critiche e poi chiude il profilo Instagram, ecco cosa è successo

Gossip TV

Akash si difende dalle critiche dopo l'Isola dei Famosi: "Non sono arrogante".

Akash Kumar continua a stare al centro dell'attenzione mediatica a causa di alcuni attacchi riservati agli opinionisti de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nelle ultime ore, però, l'ex naufrago ha inaspettatamente deciso di cancellare tutto e chiudere il suo profilo Instagram.

Il gesto inaspettato di Akash Kumar dopo L'Isola dei Famosi

L'eliminazione di Akash Kumar dall'Isola dei Famosi continua a far discutere. Dopo aver decido di abbandonare Parasite Island, il modello è tornato sui social dove ha attaccato duramente Tommaso ed Elettra, colpevoli di averlo criticato per i suoi modi arroganti e per i ritocchini estetici: "Han detto che mi sono rifatto, sembrano usciti da Frankenstein tutti quanti e criticano me, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei, che mondo trash, sono basito. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà".

Dopo averli criticati, però, Akash è tornato sui suoi passi facendo un mea culpa generale: "So che ragazzo sono, so che mentalità ed educazione ho, se ho offeso qualcuno chiedo scusa. Se ho offeso l’intera Italia e mi sono fatto vedere per ciò che non sono chiedo scusa…ma a volte quello che viene montato e fatto vedere non é la realtà". E ancora: "Non sono né arrogante né una persona che vuole far vedere ciò che non é, vi sono delle dinamiche che non sono ciò che sembrano, ma forse il mio aspetto estetico non aiuta [...] Va bene cosí comunque, ho sempre sorriso, sono tranquillo, sereno e vado per la mia, perché ho un mondo che mi aspetta".

Ma quello che ha spiazzato tutti è stata la scelta di Akash di chiudere il suo profilo Instagram. Cosa sarà successo dopo l'Isola dei Famosi? Forse la pubblicazione di conversazioni private atte a minare la credibilità di Zorzi non è stata una mossa intelligente. Rumor ipotizzano, infatti, che i due finiranno in tribunale ed è forse per questo motivo che l'ex naufrago ha rimosso tutto dai social.

