Isola dei Famosi, Akash Kumar pubblica sui social le chat con Tommaso Zorzi: "Mi hai cercato di rovinare, ma io..."

Gossip TV

Akash torna sui social dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi e smaschera Tommaso.

Akash Kumar è l'ultimo eliminato dell'Isola dei Famosi. Dopo aver rifiutato di restare su Parasite Island, il giovane modello ha deciso di abbandonare definitivamente il reality show quasi pentendosi di aver partecipato e facendo infuriare in diretta la conduttrice Ilary Blasi.

Akash Kumar smaschera Tommaso Zorzi dopo l'Isola dei Famosi

Akash ha ripreso il controllo dei suoi social dopo la sua eliminazione dall'Isola dei Famosi. "Ecco perché non dovevo fare reality!" ha dichiarato il giovane modello lanciando l'ennesima frecciata a quello che lui definisce un programma "trash" e attaccando l'opinionista e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

Se Zorzi, durante la diretta, aveva cercato di trovare un punto di incontro con il naufrago invitandolo a restare in gioco, Akash ha deciso di smascherarlo pubblicando sui social i messaggi di una loro vecchia conversazione. "Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te" ha scritto l'ormai ex naufrago attaccando pesantemente l'opinionista dell'Isola dei Famosi.

Leggi anche La frecciata di Tommaso Zorzi ad Awed

"Non ho mai detto nulla in diretta, ma se parlo tutto questo 'cinema' si ferma, questo trash non mi appartiene [...] Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l'ultima gara" ha aggiunto Akash. Eppure pochi giorni prima, Kumar si era mostrato molto sicuro di sé creando delle aspettative, che alla fine sono state deluse. Come reagirà Tommaso? Arriverà una replica?

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.