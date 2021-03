Isola dei Famosi, Akash Kumar: la verità su Giovanna Abate e l'intervento per cambiare colore degli occhi

Gossip TV

Akash Kumar nasconde più segreti di quanti si potrebbe pensare. Ecco cosa c'è tra il naufrago de L'Isola dei Famosi e Giovanna Abate, e tutta la verità sull'intervento chirurgico agli occhi.

Akash Kumar potrebbe vincere lo scettro di naufrago più discusso della quindicesima edizione, appena poche ore dopo il suo approdo in Honduras. Il bellissimo modello, accusato di aver preso in giro alcune donne approfittando di loro, è al centro delle polemiche per il presunto flirt con Giovanna Abate e per l’operazione chirurgica, che gli avrebbe permesso di sfoggiare gli occhi color ghiaccio che l’hanno reso famoso. Ecco la verità sugli ultimi gossip che riguardano il concorrente de L'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Akash Kumar tra il Brightocular e il flirt con Giovanna Abate

La presenza di Akash Kumar in Honduras ha fatto storcere il naso a molti. Tommaso Zorzi non ha nascosto di non apprezzare il naufrago, lanciandogli più di una frecciatina durante la Puntata de L’Isola dei Famosi. Quando il web si è riempito di segnalazioni sul modello, poi, la polemica è sbocciata travolgendolo in pieno. Ignaro di tutto, il Kumar si è reso protagonista della prima lite della stagione, affrontando Drusilla Gucci dopo la diretta.

Nel frattempo, gli utenti del web rispolverano vecchie foto del modello che sembrano dimostrare che si sia sottoposto ad un intervento alquanto singolare. Stiamo parlando del brightocular, ovvero un’operazione chirurgica assolutamente vietata in Italia, che consiste in un impianto dell’iride che permette di cambiare colore degli occhi. Ospite di Barbara d’Urso, Giacomo Urtis ha ammesso di sospettare che Akash si sia sottoposto a questo intervento che è molto popolare in Marocco e in India.

Akash Andrea Pablo Romeo Kumar che cambia nome da programma a programma: #Isola pic.twitter.com/cK0VVaqAgt — trashbiccis (@trashbiccis) March 17, 2021

Sul colore degli occhi ci saranno sicuramente ulteriori indagini, ma quello che preme al pubblico è sapere se tra il modello e Giovanna Abate ci sia del tenero. I due si sono mostrati insieme in più di una occasione, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto chiarire la situazione per non creare equivoci. Sul magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la romana ha dichiarato di essere single e di non aver avuto alcun flirt con Akash e di essere ancora in cerca dell'anima gemella. La ciliegina sulla torta? Akash ha cambiato per ben tre volte il suo nome, presentandosi a diversi programmi televisivi come Pablo o Andrea. Insomma, noi sentiamo già il rumore di Zorzi che affila la sua lama!

