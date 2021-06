Isola dei Famosi, Akash Kumar: "Io dico sempre quello che penso"

Gossip TV

Akash torna a parlare della sua partecipazione a L'Isola dei Famosi e del rapporto con Tommaso Zorzi.

Awed è il vincitore de L'Isola dei Famosi. Tra i protagonisti indiscussi della quindicesima edizione, però, c'è sicuramente Akash Kumar che, intervistato da Novella 2000, è tornato a parlare della sua breve ma intensa partecipazione al popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Akash Kumar dopo L'Isola dei Famosi: le critiche e il rapporto con Tommaso Zorzi

Akash è stato uno dei concorrenti più chiacchierati de L'Isola dei Famosi. Nonostante la sua prematura eliminazione, il modello è riuscito a far parlare di sè per tutta la durata del programma. "Sono stato uno dei personaggi più condivisi tra Twitter e Instagram, parlo di milioni di condivisioni. Questo non può che farmi piacere. Anche Elettra Lamborghini mi adora e lo ha detto più volte in trasmissione" ha confessato l'ex naufrago a Novella 2000.

L'ex naufrago della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi ha continuato parlando dell'opinionista Tommaso Zorzi, con cui si è più volte scontrato: "Inizialmente mi attaccava, però poi mi ha invitato nel suo programma Il Punto Z su Mediaset Play e abbiamo chiarito. In realtà viaggiamo su due strade diverse, ma l’importante è rispettarsi".

A proposito delle critiche ricevute, Akash ha dichiarato: "Io dico sempre quello che penso. Non ho vergogna. Di me è stato detto di tutto, hanno contestato il colore dei miei occhi, il mio nome. Non sapevano più cosa inventare pur di screditarmi, infatti adesso si sono ammutoliti. Chissà perché?! Ho detto di essere dislessico ed è vero, ho sofferto tanto per questo, anche quando andavo a scuola e i compagni mi prendevano in giro. Poi però ce l’ho messa tutta pur di uscire da quell’involucro che mi avvolgeva e ho fatto carriera. Di questo ne vado fiero".

