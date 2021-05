Isola dei Famosi, Akash Kumar contro Andrea Cerioli: "Porta rispetto, ti lamenti troppo" (FOTO)

Gossip TV

Akash torna all'attacco contro Andrea dopo la diretta de L'Isola dei Famosi.

Akash Kumar è tornato all'attacco contro Andrea Cerioli. Dopo lo scontro in diretta durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, il modello ha deciso di intervenire nuovamente sui social e criticare duramente l'ex tronista di Uomini e Donne.

Akash Kumar ancora contro Andrea Cerioli dopo la diretta de L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, abbiamo assistito a un acceso botta e risposta in diretta tra Akash e Andrea. Tutto è iniziato quando il naufrago ha criticato Isolde Kostner scatenando la reazione di Brando Giorgi: "Se Isolde è un vaso, Andrea è un water. Brontola sempre". Commento che non è per niente piaciuto al naufrago che ha prontamente replicato: "Brando tu sei un leone solo in studio? Fai il fenomeno, te ne sei tornato a casa. Si sta bene seduti lì? Brando fai più bella figura a stare zitto credimi".

A difendere Brando ci ha pensato Akash: "Andrea, io e te ci conosciamo da anni, però ti volevo dire una cosa. Non aggredire una persona che è venuta fuori per la salute". "Ma chi è? Akash? Ci siamo visti due volte" ha replicato Cerioli infastidito. Un comportamento che non è per niente piaciuto al modello che, una volta tornato a casa, ha attaccato duramente sui social l'ex tronista: "GF, tronisti, devono fare questo perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo porta rispetto a Brando Giorgi che ha una carriera che tu la puoi sognare. Forse perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nella pubblicità della Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e si credono fenomeni".

"Mi sorge una domanda, ma dopo che hai fatto Temptation, Uomini e Donne, Grande Fratello, Isola dei Famosi, farai Tu si que vales? Dopo? È ardua" ha concluso Akash. Si presenterà in studio nella prossima puntata de L'Isola dei Famosi? Staremo a vedere.

