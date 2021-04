Gossip TV

Akash Kumar torna sui suoi passi, scusandosi con Ilary Blasi nello studio de L'Isola dei Famosi, e ammettendo di non essere rimasto in gioco per colpa di Elisa Isoardi.

Arriva il momento della redenzione per Akash Kumar. Il bel modello dagli occhi di ghiaccio ha lasciato la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi tra mille polemiche, scontrandosi a più riprese con Tommaso Zorzi e criticando molto duramente Ilary Blasi. Ora, tuttavia, sembra che Akash abbia riflettuto sulle dinamiche che l’hanno portato a non tentare la sorte su Parasite Island e, ospite nello studio del reality show di Canale5, racconta di essere stato influenzato da Elisa Isoardi.

Isola dei Famosi, Akash Kumar chiede perdono poi attacca la Isoardi (VIDEO)

Sebbene la sua permanenza nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sia stata piuttosto breve, Akash Kumar è tra i protagonisti più chiacchierati di questa stagione del reality show di Canale5. Il modello dagli occhi di ghiaccio, infatti, si è scontrato con Tommaso Zorzi senza esclusione di colpi, per poi lanciare pungenti frecciatine anche ad Ilary Blasi. Nonostante la querelle avesse assunto toni piuttosto aspri, la presentatrice romana ha accolto il Kumar nel suo studio dopo un periodo di quarantena obbligata.

Nel corso dell’ultima Puntata del programma, Akash ha fatto una rivelazione sconcertante che riguarda Elisa Isoardi. La presentatrice è amatissima dal pubblico, che sperava di vederla tornare a Playa Reunion e ottenere la sua vendetta. Purtroppo, invece, Elisa è stata costretta a ritirarsi dopo un infortunio all’occhio a causa della brace che l’ha colpita in pieno volto. A proposito della naufraga, il Kumar ha rivelato: “Faccio una dichiarazione: ad oggi mi dispiace di non aver riflettuto sulle vostre parole e di non essere rimasto su Parasite Island"

"Vorrei chiedere ad Elisa Isoardi perché, lontano dalle telecamere, ha detto che non sarebbe rimasta su un’altra isola in quanto Rafinados e io mi sono fatto prendere da ciò. Per me è stata una strategia, lei ci è rimasta e mi ha condizionato. Io ho un neurone, tra la polemica tra me e Tommi che mi ha coinvolto, insomma non sono rimasto… Ad oggi mi dispiace, mi sono pentito” . La confessione di Akash è sincera? Se così fosse la Isoardi dovrà rispondere in studio dei suoi stratagemmi per eliminare la concorrenza. Nel frattempo, sembra ci sia un altro stratega in Honduras: si tratta di Andrea Cerioli, che ha fatto infuriare Fariba Tehrani.

