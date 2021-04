Isola dei Famosi, Akash contro Elisa Isoardi: "Ho lasciato l’Isola per colpa sua"

Gossip TV

La confessione dell'ex naufrago nell'ultima puntata de 'Il Punto Z'.

Ospite nell'ultimo appuntamento con Il Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay, l'ex naufrago Akash Kumar, ha fatto una confessione bomba su Elisa Isoardi. Il modello italo-indiano avrebbe lasciato il reality rifiutando di restare a Parasite Island, per via dell’ex conduttrice Rai. Secondo quanto rivelato da Akash tutti i concorrenti aveva intuito l'esistenza di un'altra isola per gli eliminati e la Isoardi gli avrebbe consigliato di non accettare un ulteriore permanenza e di andare via.

Akash, che non ha spiegato i motivi per cui si è fatto convincere dell'ex fidanzata di Matteo Salvini, ha rivelato che a indurlo a tornare in Italia, scelta di cui peraltro oggi si è pentito, sarebbe anche per la presenza di Fariba Tehrani per cui nutre una grande antipatia.

"Quando ci hanno diviso in due gruppi Elisa mi ha detto: “Noi siamo Rafinados e se ci propongono un’altra isola non possiamo restare." Così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato. La colpa è sua ma anche di Fariba che mi toccava il petto. Odio essere toccato.”

Ma le confessioni di Akash al vincitore del Grande Fratello Vip non sono finite qui. Il modello ha confessato di avere una grande simpatia pe Paul Gascoigne e per Francesca Lodo con la quale però, non c'è stato tempo di approfondire il rapporto. Oggi il 28enne, conclusa la sua esperienza nell'adventure game di Canale 5, desidera tornare alla sua professione principale, quella di modello, che l'ha portato a sfilare nelle passarelle più importanti del mondo.

