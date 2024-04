Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi e quella richiesta insolita che ha sbigottito la produzione!

Gossip TV

Matilde Brandi è una delle concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi: ecco quale curiosa richiesta ha fatto alla produzione del reality!

Da lunedì 8 aprile partirà su Canale5 la nuova edizione de L'Isola dei Famosi: il cast di naufraghi è già pronto per mettersi in gioco e la conduttrice, Vladimir Luxuria, è entusiasta di questa prima esperienza come conduttrice in un programma tv. Ad affiancarla, in studio, ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltesi, mentre Elenoire Casalegno sarà l'inviata che sostituirà Alvin.

Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi e quell'insolita richiesta alla produzione del reality!

Tra i vari concorrenti che si cimenteranno in questa nuova avventura in Honduras ci saranno diversi volti legati al mondo di Masterchef, come Joe Bastianich e il vincitore della scorsa edizione, Eduardo Franco. Ma anche attrici come Marina Suma e la showgirl ed ex gieffina Matilde Brandi. Mentre si diffondono già i primi rumors sull'insoddisfazione dei naufraghi per le condizioni in cui vivranno, proprio una richiesta insolita ha stupito la produzione del programma.

Ad avanzarla è stata proprio Matilde Brandi, che ha posto come condizione insindacabile che la produzione esaudisca questo suo desiderio, pena la sua non partenza per l'isola. Ma di che cosa si tratta? La richiesta, in realtà, non riguarda lei in prima persona, ma è un favore che la vippona ha chiesto alla produzione: il 13 maggio, infatti, convoleranno a nozze la sua cara amica Manila Nazzaro e Stefano Donadei. Come annunciato nel corso di un'intervista a Verissimo, Matilde Brandi sarà una delle damigelle insieme ad Angela Melillo e Milena Miconi e in occasione del matrimonio della sua cara amica vorrebbe poter fare una sorpresa a Manila!

La showgirl per quella data potrebbe non essere ancora tornata a casa, perciò, in una storia su Ig ha spiegato cosa ha pensato di fare:

"Come sapete io ero una delle damigelle del matrimonio di Manila, ma non potrò esserci però siccome so che ti sposi di lunedì, che è il giorno della diretta, ho pensato di chiedere alla produzione, e sono tutti molto felici infatti, di mettere un mega schermo perché io vorrei vedere il matrimonio. A parte gli scherzi, ti faccio tanti tanti in bocca al lupo, perché dopo mi tolgono il telefono. Tanti auguri, dai un bacio a Stefano. Sarai una sposa bellissima!"

La stessa Manila le ha mandato i suoi auguri per la nuova avventura, rassicurandola che lei e Stefano la seguiranno con affetto da casa.

