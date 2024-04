Isola dei famosi 2024: chi è Valentina Vezzali, tra i nuovi concorrenti

Gossip TV

L'8 aprile debutta la nuova edizione dell'Isola dei Famosi: scopriamo qualcosa sulla carriera e la vita privata della concorrente Valentina Vezzali (che in realtà già ben conosciamo).

L'imminente debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta tenendo i fedeli telespettatori sulle spine. Ormai ci siamo, però, l'inizio con la prima puntata è previsto per lunedì 8 aprile. I nomi dei partecipanti del reality di sopravvivenza sono stati svelati da alcuni giorni, ma ricordiamoli: Matilde Brandi, Maité Yanes, Greta Zuccarello, Francesca Bergesio, Valentina Vezzali, Luce Caponegro, Joe Bastianich, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Aras Senol, Edoardo Franco e Artur Dainese. Oltre che in diretta su Canale 5, le avventure dei partecipanti potranno essere seguite anche su Mediaset Infinity.

Valentina Vezzali, chi è la concorrente dell'Isola dei Famosi 2024

Insomma, l'Isola sarà la casa di 13 naufraghi nelle prossime settimane. Vedremo poco per volta quanto le sfide tropicali in Honduras metteranno alla prova i concorrenti e chi soccomberà per primo. Intanto vogliamo fare ripasso più approfondito su uno di loro. Certamente conoscete Valentina Vezzali come ex atleta, la pluridecorata schermitrice che abbiamo seguito in TV durante i tanti avvenimenti sportivi ai quali ha partecipato. Qualcuno la potrebbe ricordare anche come concorrente di Ballando con le stelle, quando nel 2009 fece il suo esordio come personaggio televisivo.

Valentina Vezzali iniziò a praticare la scherma nel 1980 al Centro Sportivo di Jesi. In ambito giovanile fece incetta di successi tra Mondiali, Europei e Coppe del Mondo. La sua fu un’ascesa vertiginosa che la portò velocemente nel giro della Nazionale maggiore. La prima medaglia continentale fu un bronzo, vinto nel 1993 a Linz in Austria, cui fece seguito il doppio argento mondiale dell’anno successivo ad Atene, sia nella prova individuale che in quella a squadre.

Ben 28 anni fa, nel 1996, arrivò l’esordio olimpico ad Atlanta dove vinse una medaglia d'Argento e un Oro con il fioretto a squadre. Da quel momento, Vezzali salì sul podio ad ogni successiva Olimpiade (Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012) vincendo tra gare invididuali e a squadre altri cinque Ori e due Bronzi.

Nel 2012 ha pubblicato con B. Carbone l'autobiografia Io, Valentina Vezzali. Alle elezioni politiche del 2013 è stata eletta alla Camera dei Deputati nella lista Scelta Civica – Con Monti per l’Italia. Nel 2014 è tornata a vincere la Coppa del mondo a Seul e ha conquistato il bronzo individuale e l'oro a squadre ai Mondiali di Kazan, e nel 2015 ha conquistato l'oro a squadre ai Mondiali di Mosca. Nel 2016, dopo aver vinto l'argento a squadre ai Mondiali di Rio de Janeiro, si è ritirata dall'attività agonistica. Dal 2021 al 2022 è stata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport del governo Draghi.

È stata sposata dal 2002 al 2017 con Domenico Giugliano, ex calciatore professionista, con il quale ha avuto due figli.