Isola dei famosi 2024: chi è Joe Bastianich, un divo della ristorazione da reality

La partecipazione come giurato e conduttore di tante edizioni di Masterchef, non solo edizione italiana, ha reso Joe Bastianich un volto molto noto. Ma vediamo insieme chi è e tutte le notizie su di lui.

Ormai ci siamo, costumi e crema solare pronta per i concorrenti della nuova edizione, la diciottesima, de L'isola dei famosi, che parte lunedì 8 aprile su Canale 5 in prima serata. Un reality che è diventato di culto, condotto da Vladimir Luxuria, con inviata in Honduras Elenoire Casalegno, che unisce le dinamiche della sfida, in questo caso estrema, con la possibilità di godere la bellezza di paesaggi esotici che molti dei telespettatori non potranno mai vedere in prima persona.

Fra i naufraghi quest'anno c'è anche un volto noto come Joe Bastianich, celebre per le sue conduzioni di Masterchef Italia e America, ma anche come musicista e soprattutto proprietario di tanti ristoranti in giro per il mondo. Ma vediamo nel dettaglio chi è e qualche curiosità sulla sua vita e la sua carriera.

Joe Bastianich, chi è il naufrago dell'Isola dei Famosi 2024

Joe Bastianich è newyorkese purosangue e friuliano nel cuore, visto che è nato negli Stati Uniti da una famiglia di migranti italiani provenienti da una terra di buon vino e cucina del territorio e di qualità. È nato nel fatidico 1968 ad Astoria, nel Queens, mentre i genitori sono esuli istriani che si sono trasferiti negli Stati Uniti. La madre Lidia, proprietaria insieme a lui oggi di una trentina di ristoranti in molti paesi differenti, la prima cuoca di casa, è da anni personaggio televisivo in America e pubblica libri di cucina. La passione di Joe per i fornelli, o meglio per la gestione dei suoi ristoranti, visto che non vuole definirsi chef, è nata quindi proprio in famiglia.

Le prime esperienze nel primo dei loro ristoranti, Felidia a Manhattan, New York. Ha studiato al Boston College, dove si è laureato in finanza, iniziando poi a lavorare a Wall Street presso la celebre banca d'affari Merril Lynch. Gli sono bastati però pochi anni per capire che non era la sua strada, che voleva invece mettere a frutto nella ristorazione quanto aveva studiato. Ecco nei primi anni '90 l'espansione, aprendo Becco, un locale apparso pensate anche in telefilm di culto come Beverly Hills 90210 e Friends. La sua carriera è proseguita insieme alla madre anche quando il padre, Felice, ha divorziato cedendogli le quote nelle aziende di famiglia.

Nei decenni sono decine i ristoranti aperti da Joe, insieme a soci o da solo, mentre nel 2013 ha per la prima volta fatto un viaggio ideale di ritorno aprendone uno a Cividale del Friuli, portando nella terra d'origine esperienza e conoscenze acquisite in cucine e sale di tutto il mondo. Occasione anche per iniziare un'avventura nel vino, con tre aziende fra Friuli, Toscana e Argentina. Una curiosità, fra i soci ha avuto anche Belen Rodriguez, nel ristorante Ricci di Piazza della Repubblica a Milano. Bastianich è anche azionista della società che gestisce gli Eataly americani, da Boston a New York, da Chicago a Los Angeles. Negli ultimi anni ha aperto a Roma e Milano due locali, Joe’s American BBQ, dedicati al barbecue.

Appassionato di musica, dopo la fine dell'impegno con Masterchef Italia si è dedicato con assiduità alla carriera di frontman e chitarrista nel gruppo The Ramps, pubblicando poi anche un album in studio come solista per la Universal. Vive a New York, anche se per molti anni ha preferito la campagna del Connecticut. È sposato con Deanna, ha tre figli di nome Olivia, Miles e Ethan e due cani di nome Quattro e Vasco.