Isola dei Famosi 2021, la nuova edizione dall'8 marzo 2021 su Canale5 con un Doppio Appuntamento settimanale

Le ultime indiscrezioni sulla programmazione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi e sul Cast.

È tutto pronto, o quasi, per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras debutterà il prossimo 8 marzo, in prima serata su Canale5 con un doppio appuntamento settimanale, e le indiscrezioni rivelano gossip inaspettati sul cast scelto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2021, annunciata la Data di debutto della nuova edizione

C’è grande fermento per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show resta in Honduras, superando le problematiche derivate dalla pandemia di Coronavirus, mentre il timone della conduzione passa nella mani di Ilary Blasi. La bella presentatrice romana cerca il riscatto dopo l’ultima stagione televisiva che l’ha vista in panchina, anche se non potrà contare sull’appoggio di Alvin. L’inviato iconico del programma, infatti, ha confessato su Instagram che non prenderà parte alla nuova stagione poiché pronto a mettersi alla prova con nuove sfide lavorative.

Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni sul possibile sostituto e sembra che a prendere il posto di Alvin sarà una nota ex gieffina. Aleggia ancora il mistero sugli opinionisti de L’Isola, che secondo alcuni rumors potrebbero essere niente di meno che Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, dopo il successo strepitoso che la coppia di amici ha riscosso al Grande Fratello Vip.

Poco fa, TvBlog ha rivelato che la nuova edizione prenderà il via dall’8 marzo 2021 in prima serata su Canale5, con un doppio appuntamento settimanale di lunedì e giovedì. Nessuna conferma per quanto riguarda il cast, anche se sembra che Amedeo Goria sia in trattativa per diventare uno dei nuovi naufraghi. Di certo non sarà presente Asia Argento, che ha commentato lapidaria l’ipotesi: “Non co vado manco morta!”. È data per certa, invece, la partecipazione del noto costumista Giovanni Ciacci e della figlia d'arte Vera Gemma.

