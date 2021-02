Gossip TV

Giovanni Ciacci spiega perché è stato costretto a rinunciare all'Isola dei Famosi.

Niente Honduras per Giovanni Ciacci. L’amato costumista, infatti, si è visto costretto a rinunciare alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, a causa del Covid. Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, Ciacci svela i motivi che l’hanno portato a rifiutare di diventare uno dei nuovi naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2021: Giovanni Ciacci rinuncia, ecco perché

Giovanni Ciacci non farà parte del cast de L’Isola dei Famosi. Ad annunciarlo è il costumista che, ospite del salotto di Barbara d’Urso, spiega le motivazioni che l’hanno spinto a ritirarsi a poche settimane dalla partenza del reality show condotto da Ilary Blasi. La presentatrice romana punta a riportare il programma ai fasti degli albori, introducendo qualche novità e strizzando l’occhio al passato. Ciacci avrebbe dovuto partire per l’Honduras come naufrago, ma i suoi problemi di salute non glielo hanno concesso.

“Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni. Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori e delle bruttissime cicatrici sui polmoni […] Io ero asintomatico ed ho riportato tutte queste cose come conseguenze. Io non avevo neanche la tosse, solo un po’ di affaticamento […] I medici mi hanno spiegato che anche questa è una conseguenza del Covid che ti lascia per 9-12 mesi”, ha confessato Ciacci nello studio di Pomeriggio 5.

Nel frattempo è stata annunciata la data ufficiale del debutto della quindicesima edizione, e il primo concorrente: lo youtuber Awed. Con lui un cast ricco di volti noti, ancora tutto da confermare, composto da Ubaldo Lanzo, Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Ferdinando Guglielmotti, Carolina Stramare, Clemente Russo, Daniela Martani, Elisa Isoardi, Fariba Tehrani, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Valentina Persia, Vera Gemma.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.