Isola dei Famosi 2021, Giovanni Ciacci nel Cast? Vita privata, Età, Curiosità sul naufrago

Costumista di Sanremo, concorrente di Ballando con le stelle, ex-volto di Detto Fatto: questo e altro è Giovanni Ciacci, una presenza ormai popolare, tra poco forse ancora di più nell'Isola dei Famosi.

Giovanni Ciacci potrebbe essere diretto alla volta dell'Isola dei Famosi 2021 per l'8 marzo, ma è un volto già estremamente noto ai telespettatori, ultimamente come opinionista per Barbara D'Urso negli studi di Domenica Live e Pomeriggio 5, prima ancora popolare per la sua partecipazione a Ballando con le stelle e Detto fatto dal 2013 al 2019: la sua carriera dietro le quinte comincia tuttavia molto prima...

Giovanni Ciacci: dov'è nato, la sua formazione e la sua carriera

Giovanni Ciacci nasce a Siena nel 1971: appassionato sin da piccolo da costumi ed estetica, percorre quella strada fino a incrociare quella di Valeria Marini nel 1993, quando la showgirl lo rende autore del suo look nel programma Saluti e baci. Da allora, Ciacci abbraccia la sua vocazione di costumista e curatore d'immagine: nel primo ruolo vanta ben otto collaborazioni con Stefano Dominella (Gattinoni) per i costumi del Festival di Sanremo, nonché con personalità del calibro di Helmut Newton, Giorgio Albertazzi e Bigas Luna. È stato invece consulente d'immagine per Francesca Neri, Antonella Clerici e anche Caterina Balivo, conduttrice con lui di Detto fatto dal 2013 al 2019 su Rai 2: in questo studio si fa conoscere dal pubblico come esperto di stile, moda e bellezza, allargandosi a gossip e attualità.

Tra il 2018 e il 2019 la sua carriera è a una svolta: da un lato raggiunge l'apice della popolarità partecipando a Ballando con le stelle, dall'altro lascia la Rai dopo un contenzioso riguardante un abito che avrebbe rimosso dagli studi Rai di Napoli ("L’ho portato a una mostra di Gattinoni sulla televisione, dove la Rai era lo sponsor principale", si è difeso). Ultimamente è diventato un frequentatore delle trasmissioni di Barbara D'Urso su Mediaset: Domenica Live e Pomeriggio 5.

Ha scritto il romanzo "La contessa", sul primo transessuale italiano.





Giovanni Ciacci, la sua vita privata e la storia con Damiano Allotta

Dichiaratamente omosessuale, Giovanni Ciacci ha dichiarato di aver sofferto molto da giovane per il suo orientamento, ma anche per una relazione clandestina avuta con un uomo impegnato ufficialmente con altri, un'esperienza che l'ha ferito. Delle successive relazioni si sa poco, anche se Giovanni ha raccontato alla Zanzara di essere stato legato al principe etiope Christian Haile Selassie, col quale stava quasi per sposarsi. Più nota agli spettatori è invece stata la sua relazione con Damiano Allotta, ex di Stefano Gabbana, altro rapporto che stava per diventare un matrimonio, finché nell'estate 2019 i due si sono lasciati. Citando Massimo Troisi, Ciacci ha commentato con ironia amara: "Pensavo fosse amore, invece era un calesse".