Isola dei Famosi 2021, chi è Giorgio Manetti? Tutto sul discusso ex fidanzato di Gemma Galgani

Tra i possibili concorrenti della nuova edizione de L'isola dei Famosi c'è Giorgio Manetti, il manager 66enne che il pubblico televisivo già conosce da Uomini e Donne.

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi si farà, niente panico. L'inizio del programma è previsto entro la metà di marzo, appena dopo la fine di un altro evento televisivo molto atteso, il Festival di Sanremo. Mediaset e Banjay stanno lavorando all'edizione 2021 del reality show senza sosta e siamo tutti in attesa di conoscere i dettagli che ci terranno incollati allo schermo della TV, sintonizzati su Canale 5, sia per gli appuntamenti in prima serata che per quelli del daytime. Ilary Blasi sarà alla conduzione, mentre è fresca la notizia riguardante Alvin che non farà parte del team quest'anno e non sarà dunque l'inviato sull'Isola. Siamo in attesa di conferma anche per la location, ma probabilmente si tratterà sempre di Cayos Cochinos in Honduras.

Si rincorrono le voci su chi saranno i partecipanti. Tra questi spunta il nome di Giorgio Manetti, un già volto conosciuto al pubblico di Mediaset per la sua lunga partecipazione al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne in cui è stato uno dei cavalieri più amati del trono over.

Giorgio Manetti: chi è, età e luogo di nascita

Nato a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Giorgio Manetti ha 64 anni e nella vita ha svolto differenti professioni. Si legge ovunque sul web dei suoi inizi come barbiere e parrucchiere fin dall'adolescenza e del fatto che sia stato manager per diverse società, d'altra parte la relazione con Gemma Galgani a Uomini e Donne è andata avanti per diverse stagioni e lui ha avuto modo di rivelare qualcosa di sé anche se non approfonditamente. Sappiamo che ha trascorso un periodo lungo a Los Angeles, in California.

Le apparizioni in TV gli hanno portato una notorietà che lui ha tentato di sfruttare costruttivamente. Dopo l'uscita dal programma della De Filippi nel 2016, ha aperto un'agenzia di organizzazione eventi a livello internazionale di nome Giorgio Manetti Lifestyle che dopo un anno ha chiuso. Sono frequenti le apparizioni sulle tv locali della sua regione, la Toscana, tanto come opinionista quanto come esperto di cucina. Recentemente ha partecipato come attore al cortometraggio A Killer for a Friend (più in basso il manifesto).

Dopo la relazione con Gemma Galgani, è tornato insieme a una fiamma del passato di nome Caterina con cui ora convive a Firenze. E nonostante abbiamo sempre detto di non essere interessato al matrimonio, questa volta potrebbe seriamente prendere in considerazione il lieto evento. Quello che è certo è il suo amore per Bruno, il suo cane, protagonista del suo ultimo post su Instagram.