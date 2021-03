Isola dei Famosi 2021, annunciati 5 nuovi Concorrenti: tra loro una discussa ex Gieffina

Gossip TV

Daniela Martani, Beppe Braida, Paul Gascoigne, Francesca Lodo e Roberto Ciufolo sono i nuovi naufraghi della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Continua ad allungarsi la lista dei naufraghi che entrano a far parte del Cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale5, condotto da Ilary Blasi, sta per tornare in prima serata e sul profilo Instagram del programma appaiono i volti di 5 nuovi concorrenti ufficiali. Si tratta di Daniela Martani, Beppe Braida, Paul Gascoigne, Francesca Lodo e Roberto Ciufolo. Conosciamo meglio i Vip che si metteranno alla prova nell’insidiose spiagge dell’Honduras.

Isola dei Famosi 2021, ecco i nuovi 5 naufraghi

È tutto pronto per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che debutta in prima serata su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi. La frizzante conduttrice romana ha scelto il suo cast, pescando volti noti dello spettacolo e del piccolo schermo, alcuni anche piuttosto contestati. Nelle ultime ore, sul profilo Instagram del reality show ambientato in Honduras, sono apparsi i volti di cinque nuovi naufraghi, pronti a partire e a testare le proprie capacità di sopravvivenza. Al cast della Blasi si aggiungono Daniela Martani, Beppe Braida, Paul Gascoigne, Francesca Lodo e Roberto Ciufolo.

Daniela Martani è nota per aver preso parte alla nona edizione del Grande Fratello Vip. L’ex hostess d’Alitalia fu associata nel 2009 alla protesta e alla denuncia del personale nei confronti della nota compagnia aerea. Da qui l’exploit sui social, dove la Martani si batte per i diritti degli animali e si definisce una ‘ecosessuale’, passando per la querelle con Giulia De Lellis che finì nel mirino dell’ex gieffina per aver indossato pellicce. Nell’ultimo anno, inoltre, Daniela si è schierata dalla parte dei no-mask ed è stata accusata di negazionismo.

Beppe Braida, il cui vero nome è Giuseppe, è nato a Torino nel 1963. Noto comico e conduttore televisivo, inizia la sua carriera come cabarettista nel 1989, per poi approdare a Zelig dove ha conosciuto un grande successo, cimentandosi in divertentissime parodie dei giornalisti del Tg.

Isola dei Famosi 2021, tra i naufraghi un ex contestato Calciatore inglese

Allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, Paul Gascoigne ha giocato nella nazionale inglese ed è considerato tra i calciatori più talentosi della sua generazione. Balzato sulle prime pagine dei tabloid per la sua vita estremamente sregolata, dopo il suo ritiro è stato spesso al centro dei pettegolezzi per i suoi problemi d’alcolismo e i suoi disturbi psichici. Ora, tuttavia, Paul fa sapere di aver imparato a controllare le sue dipendenze.

Francesca Lodo è diventata nota al grande pubblico per essere stata una delle ‘letterine’ di Gerry Scotti, nel programma cult Passaparola. La bella 38enne è ora un’influencer piuttosto affermata su Instagram e incanta il pubblico con la sua eleganza.

Roberto Ciufoli, romano e classe 1960, è un attore e comico che ha conosciuto il successo grazie alla sua avventura artistica de L’Allegra Brigata nel 1981, che fondò tra gli altri con Pino Insegno e Francesca Draghetti. Il progetto mutò poi in La Premiata Ditta, un gruppo comico che affascinò l’Italia alla fine degli Anni Novanta. Tra un successo e l’altro, Ciufoli si mette in gioco anche come direttore teatrale e torna sul piccolo schermo con la serie tv Rocco Schiavone nel 2017.

