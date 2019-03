Isola dei Famosi 2019, nona puntata: le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli, fuori Ariadna Romero

Ieri, lunedì 11 marzo 2019, su Canale 5 è andato in onda il nono appuntamento della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto dalla bravissima Alessia Marcuzzi. Una serata ricca di sorprese e colpi di scena che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Ariadna Romero.

Isola dei Famosi 2019: Ariadna Romero eliminata, Luca Vismara e Paolo Brosio in nomination

Alessia apre la nuova puntata senza il consueto applauso del pubblico e raggiunge immediatamente Riccardo Fogli per porgergli le sue scuse a seguito del video messaggio inviatogli da Fabrizio Corona circa il presunto tradimento di sua moglie Karin Trentini. Il naufrago non replica ma appare profondamente commosso dalle parole pronunciate dalla conduttrice. Tornati in Palapa si parla della forte rivalità nata tra Soleil Sorge e Ariadna Romero. Ai concorrenti non piace proprio l'atteggiamento assunto nel reality dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che viene duramente attaccata e criticata in diretta anche da Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni.

Si passa al televoto settimanale che, come tutti sappiamo, è stato annullato per il ritiro improvviso di Ghezzal. Motivo per cui la produzione decide di mandare in nomination tutti i naufraghi, eccetto Bettarini e Capparoni, ancora sospesi dal gioco, e la Sorge, che anche questa settimana si è aggiudicata la prova leader. Subito dopo la Marcuzzi invita ad entrare in studio gli ultimi eliminati, Jeremias Rodriguez e Jo Squillo. Spazio poi all'amore e alle emozioni con Marco Maddaloni, che riabbraccia sua moglie Romina, e Paolo Brosio, che riceve un video messaggio da parte della mamma.

La conduttrice chiude il televoto e annuncia che il concorrente che deve lasciare l'Honduras è Ariadna. La naufraga approda sull’Isola che non c’è, ma sceglie di tornare in Italia. Intanto la Sorge, in quanto leader, decide di portare con sé sulla Isla Bonita Riccardo. Luca Vismara e Brosio finiscono in nomination.

L'Isola dei Famosi vi aspetta il prossimo lunedì 18 marzo, in prima serata su Canale 5.