Isola dei Famosi 2019: la dedica di Jeremias Rodriguez a Soleil Sorge

Jeremias Rodriguez, eliminato dalla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi nel corso dell'ottava puntata, è tornato a parlare di Soleil Sorge. L'argentino pare proprio inizi a sentire la mancanza dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, durante la breve esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi, è stata la sua migliore compagna di avventura.

Isola dei Famosi 2019: il dolce post di Jeremias Rodriguez per Soleil Sorge

A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione, Jeremias ha voluto dedicare un pensiero a Soleil. Il fratello della bella Belen ha pubblicato una fotografia di lui e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne insieme in Palapa, complici e sorridenti. Per accompagnare lo scatto, l'argentino ha scelto queste parole: “Cos’è che non ti mette nei guai? Tutto ha una forza, afferrala o evitala, perché contrastarla?". In molti hanno commentato il post criticando duramente la Sorge. A difenderla però ci ha pensato proprio l'ex naufrago: "A volte sono solo diversi vissuti, tutto qui le incomprensioni, ognuno di noi sbagliamo la parte che non ci ha toccato vivere ma allo stesso tempo nessuno sceglie la vita che ci tocca vivere fino a una certa età. Tutti abbiamo da imparare".

Intanto la Sorge, sta continuando la sua avventura in Honduras nonostante le feroci critiche nei suoi confronti da parte degli altri concorrenti del reality. Solo al suo ritorno, si capirà se la relazione nata sull'Isola con il Rodriguez sia destinata a durare o a spegnersi come un fuoco di paglia.