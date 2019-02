Isola dei Famosi 2019: Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi sono i nuovi concorrenti del reality

E’ ufficiale, Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi saranno i prossimi naufraghi della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A dare la notizia sono stati i profili social del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che hanno annunciato l’imminente partenza del fratello di Belen e dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne verso le spiagge dell’Honduras.

L’Isola dei Famosi è pronta ad accogliere due nuovi concorrenti che potrebbero movimentare non poco le dinamiche e gli equilibri dei naufraghi rimasti in gioco. Stiamo parlando di Jeremias e Soleil. Il fratello della bella showgirl argentina è stato tra i primi nomi ad assere trapelati ancor prima dell’ufficializzazione del cast ma poi un infortunio al braccio ha bloccato la sua partenza. Sbarcherà sulle spiagge di Cayos Cochinos, insieme al Rodriguez, Soleil, ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne che è stata per mesi al centro del gossip per il presunto tradimento fatto ai danni di Luca Onestini con il rivale Marco Cartasegna quando il primo era recluso nella casa della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

L'arrivo dei due ragazzi potrebbe essere di aiuto agli ascolti. Le prime puntate infatti, hanno raccolto risultati nettamente inferiori rispetto a quello degli anni precedenti e neppure lo spostamento della diretta dal giovedì alla domenica sembra aver giovato al reality di Alessia Marcuzzi.