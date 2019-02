Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez attacca Paolo Brosio: "Sei un falso uomo di fede"

Puntata incandescente quella in onda ieri dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi giunto al settimo appuntamento in prima serata. Gli animi dei naufraghi si scaldano sempre di più e Playa Uva è ormai un luogo quotidiano di litigi e incomprensioni. Dopo il duro scontro tra Soleil Sorge e Ariadna Romero e tra Sarah Altobello e Ghezzal, nel corso della diretta della settima puntata, sono state mostrate le immagini di un'ulteriore discussionetra Jeremias Rodriguez e Paolo Brosio.

Nella clip, l'argentino ha fatto notare lo spreco di acqua dolce da parte di Brosio, un gesto che pare sia una consuetudine da parte del giornalista che utilizza una risorsa importante per lavare i suoi vestiti. A questo proposito, Jeremias, ha sottolineato il trattamento riservato di cui gode l'ex inviato di 'Studio Aperto', il quale, ha chiarito che sono state le sue precise richieste per partecipare al reality.

"Paolino qui non hai la 'coronita', vuoi che dico tutte le cose che hai che noi non abbiamo", ha borbottato il piccolo di casa Rodriguez che, attonito, ha ascoltato la replica di Brosio: "Magari prima devi fare prima 30 anni in televisione"

"Che bell'esempio, ti senti diverso perché hai lavorato di più? Fai l'educato solo quando ci sono le telecamere, falso uomo di fede!! Sei falso!" ha inveito poi Jeremias incalzato da Solei che è intervenuta facendo notare al naufrago di essere privo di misericordia perché non divide il cibo con tutti.

"Quella che non hai avuto con me?? - ha domandato l'ex corteggiatrice rivolgendosi al giornalista - "sono sempre stata gentile con te, sai cos'è la fede? Predichi il perdono, la misericordia e guardati...tu prega che esista un Dio che ti perdoni"

Dopo la clip, in Palapa la discussione è continuata e la coppia Soleil - Jeremias ha ribadito la strumentalizzazione della fede attuata da Brosio. Un'accusa molto grave, alla quale lui ha replicato, "Non c'è niente da dire, si commentando da soli, io prego tutti i giorni, non aspetto le telecamere".