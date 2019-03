Isola dei Famosi 2019: Cecilia Rodriguez difende Jeremias e attacca i naufraghi

Nel corso dell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez è stato costretto ad abbandonare definitivamente il gioco. Nel bene e nel male l'argentino si è fatto conoscere con pregi e difetti e chi non ha mai smesso di seguirlo e di difenderlo è la sua famiglia, in particolare la sorella Cecilia che ha commentato sui social l’uscita del fratello dal reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi 2019: Cecilia Rodriguez contro i naufraghi in difesa di Jeremias

Cecilia, anche lei ex naufraga della decima edizione de L'Isola dei Famosi, ha le idee molto chiare sia riguardo l’avventura di Jeremias in Honduras, sia verso gli altri concorrenti del reality, rei di non essere stati sinceri e incapaci di mostrarsi al pubblico per quello che sono veramente. Rispondendo ad alcune domande dei suoi numerosi fan, la bella Rodriguez ha dichiarato:

Penso che siamo in tanti a non aver capito l'uscita di Jeremias. Purtroppo l’Isola dei famosi non è un reality dove arriva la verità a casa (non avendo una diretta 24 ore su 24). Jeremias è stato uno dei pochi naufraghi sinceri, e che ha sempre collaborato per aiutare la squadra, invece piacciono le persone che riescono a fingere di essere persone che non sono, e vanno avanti.

La sorella di Belen non ha fatto nomi, ma è abbastanza chiaro a chi si riferisce. Secondo lei infatti Jeremias avrebbe meritato di restare, anche per quello che a suo avviso riusciva a dare a tutto il gruppo. Vi ricordiamo l'appuntamento di stasera in prima serata su Canale 5 con la nona puntata de L'Isola dei Famosi.