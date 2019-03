Isola dei Famosi 2019, Alba Parietti difende Soleil Sorge dalle critiche: "È fortissima"

L'arrivo di Soleil Sorge a L'Isola dei Famosi ha completamente stravolto gli equilibri e creato una spaccatura all'interno del gruppo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti, è stata protagonista di diversi scontri nel corso delle settimane soprattutto con i naufraghi che hanno contestato il suo ruolo di leader. A commentare il comportamento della modella è intervenuta anche Alba Parietti che ha voluto dire la sua sull’intera faccenda.

Isola dei Famosi 2019: tutti contro Soleil Sorge, Alba Parietti prende le difese della naufraga

Alba, durante la nona puntata de L'Isola dei Famosi, ha apertamente criticato Soleil per il comportamento arrogante e maleducato assunto nei confronti dei suoi compagni di avventura. Un intervento che non è per niente piaciuto ai numerosi fan della Sorge e che ha spinto l’opinionista del reality a spiegare i motivi che l’hanno spinta a rimproverare la ragazza:

Scusate, ma proprio perché trovo Soleil molto in gamba, gliel’ho detto chiaro che mi dispiace che sbagli. Era un consiglio non era una critica. Così rischia di essere detestata, ed è un peccato perché è fortissima la ragazza

Secondo la Parietti, dunque, la bella italo-americana dovrebbe solo rivedere alcuni lati del suo carattere, perché per il resto rimane tra i naufraghi migliori rimasti in gioco. Tra i telespettatori che sostengono Soleil c'è anche Paola Di Benedetto. L'ex naufraga infatti è intervenuta sui social per condonnare il comportamento aggressivo assunto da Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni nei confronti della Sorge:

Ridicolo e di pessimo esempio vedere come due omoni di 1,90 m l'uno prendano di mira e insultino una ragazzina. Poi si fanno tanto le prediche, evidentemente inutili...