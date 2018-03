Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto non teme Cecilia Rodriguez: "I sentimenti di Francesco verso di lei sono finiti"

La bella modella vicentina Paola Di Bendetto, da poco tornata in Italia dopo la conclusione della sua avventura all'Isola dei Famosi, ha rilasciato un'intervista a Fanpage parlando del rapporto nato nel reality con Francesco Monte, costretto a ritirarsi dal gioco per le accuse di Eva Henger relative al consumo che avrebbe fatto di marijuana nei giorni trascorsi nell'hotel prima di raggiungere Playa Uva.



L'interesse era già nato nel viaggio per raggiungere l’Honduras - ha dichiarato l'ex Madre Natura di Ciao Darwin - All’inizio ero molto sulle mie, ho cercato di evitare contatti perché uscivo da poco da una storia. Lui, invece, cercava sempre di avvicinarsi, parlarmi. L’ho evitato finché ho potuto. Il primo bacio? Eravamo sull'Isola da 4 giorni.

A quanto pare anche Marco Ferri aveva puntata Paola, facendo poi un passo indietro vedendola più interessata all'ex tronista:

Dissi che Marco era un bel ragazzo e che mi ci trovavo bene, ma non mi sono mai sbilanciata. All’inizio, da come mi guardava, ho percepito un interesse da parte sua ma poi, quando ha visto l’avvicinamento tra me e Francesco, ha "mollato la presa". In realtà, lo considero un caro amico e lo aspetto fuori per recuperare la nostra amicizia, ma ci può essere solo quello.

Inevitabile un commento sul canna-gate, la spiacevole vicenda che vede protagonista proprio Francesco:

Capisco Alessia Marcuzzi. So che è stata massacrata, che l’hanno perfino chiamata “Pinocchia“, proprio lei che fa il suo lavoro con tutta la trasparenza possibile. Sentirsi dire "Non ne parlo" da una persona che ne ha palesemente approfittato le ha fatto perdere la pazienza. Voglio dire anche che Francesco non lo meritava. È un bravissimo ragazzo al quale è stato rovinato un percorso solo per vendetta. Eva non ha mai digerito la sua nomination.

Poco dopo l'arrivo in Italia dell'ex naufraga, come è noto, Paola e Francesco si sono rivisti e insieme hanno anche partecipato all'ultima puntata di Verissimo, specificando che ciò che li legava in Honduras è rimasto intatto. Sul doloroso passato sentimentale di Francesco, la modella ha dichiarato di non temere l'ex nota fidanzata Cecilia Rodriguez che sembrava fosse diventata il fantasma dell'ex tronista:

Non temo il paragone, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli occhi, mi rendo conto che i sentimenti di Francesco verso di lei sono finiti e che ha finalmente il cuore libero.

