Isola 15, Drusilla Gucci racconta come è nata la storia d'amore con Francesco Chiofalo

L'ex naufraga, rampolla della famiglia Gucci si è fidanzata con Lenticchio: "Sono innamorata di lui"

E' scoppiato l'amore tra l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, rampolla della famiglia Gucci Drusilla Gucci e l'ex partecipante di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Una relazione chiacchieratissima, specie dopo che i due si sono presentati, mano nella mano, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Intervistata da Giada Miceli a Non Succederà Più in onda su Radio Radio, la pronipote del fondatore del marchio Gucci ha parlato della sua recente avventura in Honduras della storia con il personal trainer romano.

"È stata un’esperienza molto intensa e impattante, una di quelle che ti restano per tutta la vita" ha raccontato Drusilla a proposito dell'Isola. "Ho mantenuto un po’ di rapporti con tutti, ma sento abbastanza spesso Ubaldo Lanzo, l’ho incontrato a Firenze, è venuto a trovarmi. Pensavo Francesca Lodo fosse più mia amica, invece è sparita nelle tenebre", ha raccontato.

Parlando di Chiofalo, la Gucci ha dichiarato:

"Se ci siamo fidanzati? Sì, è successo. Com’è nata? E’ nata! Cosa mi piace di lui? Un po’ tutto. Se è stato Francesco a corteggiarmi? Sì, possiamo dire così. Lui è molto dolce, ci siamo conosciuti in Turchia, durante un viaggio di lavoro. Dopodiché è successo quello che succede in molte relazioni… siete molto curiosi! Se sono innamorata? Certo. Se mi trasferirò a Roma per vivere con lui? Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno! Lo scoprirò. Se a mamma piace Francesco? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi… Ancora non si sono conosciute le famiglie."

“Il mio sogno principale era quello di pubblicare i miei libri e diventare scrittrice” ha concluso Drusilla.