Ironico, simpatico e molto sensibile. Luigi Gentile è attualmente uno dei protagonisti di The Hottest Winter, il web contest in onda in queste settimane su MTV. In esclusiva per noi di Comingsoon.it, Luigi si è raccontato rivelandoci alcune sue esperienze televisive e i suoi progetti futuri.

Ciao Luigi, noi ti conosciamo soprattutto per quello che racconti di te ai follower che ti seguono sui social. Ma chi è in realtà Luigi Gentile?

Luigi è un ragazzo che viene dalla Puglia con il sogno di far conoscere la sua arte, il suo modo di essere. Sono una persona molto leggera, amo le persone spensierate. Secondo me nella vita è sempre bello sdrammatizzare. Da bambino sognavo di trasferirmi a Roma per iscrivermi in un'accademia e inseguire il mio sogno. Posso dire di esserci riuscito e grazie soprattutto a mia madre, lei per me ha fatto molti sacrifici.

Come è iniziata la tua carriera?

Ho iniziato a fare le prime sfilate a 17 anni, sono stato contattato da molti fotografi di alcuni personaggi famosi. La gente ha cominciato a conoscermi per il mio modo di fare. Ho assemblato il mio carattere al mio lavoro ed è uscito questo mio strano personaggio. La prima persona che ha creduto in me è stata Valentina Vignali, grazie a lei ho iniziato a farmi conoscere dalla gente. Valentina ha subito capito il mio modo di essere, mi ha consigliato e aiutato tanto.

Sei uno dei protagonisti del web contest The Hottest Winter 2017. Come ti è arrivata la proposta di partecipazione al programma?

La The One Celebrity è un'agenzia incredibile, ha visto il mio modo di fare e mi ha proposto di partecipare come influencer hairstyle. È stata un'esperienza indimenticabile, ho avuto la fortuna di conoscere delle belle persone. Ho legato molto con Giulia Latini e Martina Luchena, ho curato il loro look. Tranquillizzo tutti i fan dicendo che le coppie del contest stanno bene e si amano davvero. Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi in particolar modo sono molto affiatati, si spalleggiano e nonostante le rivalità nate a Uomini e Donne, posso confermare che tra Martina e Camilla è tornato il sereno, tra le due ragazze è nata una bella amicizia. Io sono il vero protagonista nella terza puntata del contest dove curo il look di Vittoria Deganello.

Hai tanti sostenitori sul web, se ti chiedessero di partecipare a un reality accetteresti?

Sì, mi piacerebbe tantissimo entrare nella casa del Grande Fratello o andare anche all'Isola dei Famosi. Non so invece se riuscirei a trovare il grande amore a Uomini e Donne, è un mondo troppo lontano dal mio anche se l'idea di salire sul trono non mi dispiace.

Hai lavorato con molti volti noti del mondo dello spettacolo. Chi ti ha colpito di più con la sua forte personalità?

Giulia De Lellis. Lei è una bella persona, sensibile, mi piace perché si mette in gioco e non ha paura del giudizio delle persone. L'ho sostenuta molto nella casa del GF Vip quando uscì lo scandalo sulle sue affermazioni contro i gay. Io che la frequento e la conosco posso dire che è stata accusata inutilmente, Giulia beve tranquillamente dal mio bicchiere (ride).

I social hanno un ruolo importante nella crescita della popolarità. Sei mai stato bersaglio di critiche?

A me sono arrivate minacce di morte, sono stato criticato tantissimo ma fortunatamente riesco a gestire questo tipo di situazioni. Non mi faccio intimorire da nessuno. Il mondo dello spettacolo ti dà tanto ma ti regala anche tanti nemici. Consiglio a tutti di essere se stessi, sempre. Non è una malattia essere gay, io dico sempre che è bello vivere a colori, io dentro mi sento così. I miei genitori non mi hanno mai detto nulla sulla mia sessualità e questa è stata una vera fortuna per me perché se oggi sono così è solo grazie a loro.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è di condurre un programma tutto mio. Spero che mi vengano fatte delle nuove proposte. I miei progetti futuri? Qualcosa c'è ma per scaramanzia non dico nulla.