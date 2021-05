Intervista esclusiva a Giulia Salemi, dalla Casa del Grande Fratello Vip a Salotto Salemi: "Ho trovato la mia felicità"

Gossip TV

Giulia Salemi si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Giulia Salemi apre il suo cuore e si racconta a tutto tondo ai microfoni di Comingsoon.it. Reduce dal successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la bellissima modella e influencer italo-persiana si gode un momento davvero d'oro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Dopo la partecipazione al reality show di Alfonso Signorini, dove ha conosciuto e si è innamorata del suo dolce Pierpaolo Pretelli, Giulia debutta su Mediaset Play al timone di Salotto Salemi, un nuovo format tutto al femminile ideato dalla padrona di casa che sta riscuotendo un incredibile successo. Nonostante i suoi mille impegni, però, non smette mai di seguire le vicende di sua mamma Fariba Tehrani, attualmente in Honduras come naufraga de L'Isola dei Famosi.

Dall'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, alla storia d'amore con Pierpaolo , che nonostante le critiche procede a gonfie vele, fino a Salotto Salemi. Ecco cosa ci ha rivelato in esclusiva Giulia Salemi.

Ciao Giulia, tutti ti conoscono per il tuo seguito sui social e per le tue varie esperienze televisive. Esperienze in cui non sei riuscita a farti conoscere a fondo. È questo che ti ha spinto a partecipare per la seconda volta al Grande Fratello Vip?

È stata una nuova sfida con me stessa e io amo le sfide! Il primo GF Vip non l’avevo vissuto al meglio, non ho preso il “buono” dall’esperienza diciamo. Mi ero lasciata sopraffare da tante ansie e tanti giudizi e commenti che non mi hanno fatto vivere quel momento importante della mia vita e della mia carriera serenamente e con lo spirito con cui dovrebbe essere vissuto. Quindi, quando mi è stato proposto l’anno scorso, ho creduto che fosse arrivato il momento giusto per rimettermi in gioco perchè mi sento più matura rispetto a prima. Mi ero ripromessa di fare questo viaggio da sola, contando solo su me stessa e invece sono stata decisamente travolta dagli eventi, uno in particolare che si chiama Pierpaolo e ad oggi sono felice di non aver tenuto fede a quella promessa che mi ero fatta.

Che esperienza è stata? Hai rimpianti?

È stata un’esperienza che ho vissuto al 100%, con la consapevolezza che volevo affrontarla in maniera completamente diversa dalla passata edizione. Vivere al 100%, però, significa anche scontrarsi con gli aspetti negativi, come litigi, incomprensioni e non posso dire di esserne stata esente. Non ho rimpianti, ho seguito il mio cuore sempre, magari in qualche momento non sono stata lucida e i nervi hanno preso il sopravvento. Con il senno di poi qualche sfuriata l’avrei evitata, preferendo un dialogo più pacato. Ma in generale sono contenta di essere stata prima di tutto fedele al mio modo di essere anche nella vita vera.

Il tuo percorso è stato impreziosito dalla presenza di Pierpaolo. Le prime effusioni tra voi hanno fatto sognare milioni di italiani. Quali sono state le tue emozioni e impressioni dopo il vostro primo bacio? E cosa rappresenta per te lui oggi?

Mi sentivo strana, combattevo con un sentimento che non riuscivo a decifrare. Non accettavo l’idea di innamorarmi di nuovo e per di più sotto i riflettori. Volevo giocare per me stessa. Quando ci siamo baciati quel 6 dicembre abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di grande. Pierpaolo è esattamente la persona che ho sempre sognato di avere al mio fianco. Ci sosteniamo a vicenda, abbiamo gli stessi principi e gli stessi valori e siamo l’uno il più grande fan dell’altra. E poi ridiamo, ridiamo tanto. Pier è dolce, mi dedica le canzoni dal mattino quando ci alziamo alla sera quando andiamo a dormire. Abbiamo le nostre colonne sonore da “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini, alle canzoni di Achille Lauro e questo mi fa sia emozionare che divertire. Non mi piace pianificare, anche perchè sono superstiziosa. Per il momento viviamo io a Milano e lui a Roma, riusciamo a trovare sempre il tempo per noi incastrando perfettamente i mille impegni di entrambi.

Oltre all’amore, nella Casa del GF VIP hai trovato una grande alleata in Dayane Mello...

Io credo nell’amicizia e nel girl power! Dayane la conosco da molto tempo, ma la Casa ci ha dato la possibilità di approfondire la nostra conoscenza. Ci sono stati momenti di discussione e parecchie incomprensioni che, come si è visto, non mi hanno fatto stare bene, ma poi dopo il terribile lutto che ha avuto le ho promesso che ci sarei stata sempre per lei e lei ha fatto lo stesso con me. La sento quasi quotidianamente ed è stata anche la mia prima ospite a Salotto Salemi, il mio nuovo programma su Mediaset Play. Ho sicuramente trovato una persona alla quale mi sento legata fortemente.

Con Tommaso Zorzi, invece, è sempre stato "amore e odio". Che rapporto vi lega oggi?

Con Tommaso stiamo provando a chiarire, piano piano, prendendoci il tempo necessario. Ho capito dove ho sbagliato con lui, ma gli voglio bene tanto che quando mi ha invitata alla prima puntata del suo programma ci sono andata senza pensarci! Sono molto felice per tutto il successo che sta avendo, credo che sia assolutamente meritato e di certo sta facendo da apripista per tutti i giovani che vogliono convertire le esperienze social in televisive.

Dopo il GF, è arrivato Salotto Salemi. Come è nato questo progetto?

Salotto Salemi è nato da una mia idea durante il lockdown, quando noi influencer sentivamo la necessità di fare compagnia ai nostri fan con contenuti che potessero intrattenerli e portare qualche sorriso in un momento critico. Sono felice perchè dopo l’uscita dalla Casa del GF con il mio team ci siamo messi subito al lavoro per trasformarlo in un format per la piattaforma streaming di Mediaset. Grazie anche agli sponsor e all’editore infatti ad oggi posso dire che questo è il mio primo programma da conduttrice, un sogno che pian piano si realizza. Sono 6 appuntamenti settimanali, il venerdì alle 19.00 con 6 donne meravigliose scelte da me che intervisto durante una sessione di trucco. Unisco make up e storie, chiacchiere e riflessioni, le mie passioni. Posso dire che a 28 anni ho trovato la mia felicità. Ho debuttato come conduttrice, ho accanto un uomo speciale che mi fa sentire amata, ho finalmente un rapporto meraviglioso con mio padre e con mia madre. Posso dire che il puzzle si sta componendo pian piano e l’immagine è davvero bellissima. Ora guardo al futuro con ambizione e curiosità.

E mentre tu sei al timone del tuo nuovo programma televisivo, mamma Fariba è all’Isola dei Famosi. Cosa ne pensi del suo percorso? La stai seguendo?

Certo, faccio le ore piccole per seguire mamma all’Isola. La sua grinta e la sua forza di volontà sono motivo di orgoglio per me. Ho visto molte cose brutte, l’ho vista spesso alienata da un gruppo che non si è mai interessato ad andare in profondità per scoprirla e sentire la sua storia. Anche mia mamma ha i suoi difetti, ma davanti a degli attacchi gratuiti che tutti abbiamo visto non potevo di certo tacere. Per fortuna il pubblico la sta capendo e questo mi rende felice e orgogliosa. Io sono sempre dalla sua parte, spero che anche gli altri naufraghi possano apprezzare di più la sua generosità.

Cosa ti auguri?

Di essere felice, di ridere tanto, una famiglia unita, di poter fare il lavoro dei miei sogni e di poter volare alto, sempre!