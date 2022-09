Ilary Blasi tira in ballo Belen Rodriguez, questione di corna: ecco cosa è successo

Gossip TV

Ilary Blasi pubblica una foto ironica su Instagram e tagga Belen Rodriguez. Il chiaro riferimento all’infedeltà di Francesco Totti provoca ilarità sui social.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la favola d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La presentatrice romana, dopo aver scelto di non rilasciare interviste, lancia un colpo basso all’ex marito su Instagram e chiama in suo aiuto Belen Rodriguez. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, ironia con Belen Rodriguez: la frecciatina a Totti

Dopo una relazione lunga un ventennio, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, in modo tutt’altro che pacifico. L’ex calciatore giallorosso è stato immortalato più di una volta con Noemi Bocchi, finendo per ammettere di aver intrecciato con lei una relazione da qualche mese, confessando tuttavia di essere stato tradito per primo dalla moglie Ilary. Tra accuse reciproche, scottanti rivelazioni di Roberto D’Agostino poi smentite dal legale della Blasi, presunti amanti e nuove fiamme ufficiali, la soap continua a il pubblico non sembra essersi stancato di scoprire sempre nuovi retroscena.

Nelle ultime ore, seppur scegliendo di non rilanciare con una nuova intervista ai danni dell’ormai ex marito, Blasi ha deciso di utilizzare Instagram per prendersi una piccola rivincita. La presentatrice ha portato la figlia minore Isabel nel nuovo spazio espositivo di Roma Capitale, ovvero la Vaccheria dove era presente una famosa opera di Andy Warhol, ovvero la serie Cow, che presenta una mucca con due corna in bella vista. Come se il riferimento all’infedeltà di Totti non fosse abbastanza, Ilary ha trovato in un recinto due caprette con lunghe corna chiamate Hilary e Belen e ha pensato bene di tirare in ballo la collega, che di corna ha parlato più di una volta in tv e sulle riviste di gossip.

Belen Rodriguez, vedendosi taggata dalla Blasi, ha ricondiviso immediatamente la Ig Stories, commentando: “Da capire chi è la capra e chi è la pecora, sto male”. Belen l’ha presa a ridere mentre Totti ha ignorato l’accaduto, rimanendo nel silenzio in cui è calato dopo l’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera. Intervista che ha portato una marea di commenti negativi sull’ex capitano giallorosso.