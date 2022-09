Gossip TV

Parla la sorella maggiore di Cristiano Iovino, indicato dai media come il presunto amante di Ilary Blasi.

Tirato in ballo da diverse settimane come il presunto amante di Ilary Blasi responsabile della fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti, il modello e personal trainer romano, Cristiano Iovino, di recente, ha affidato ai suoi legali una smentita ufficiale di un coinvolgimento nella vicenda. Ma, nonostante il comunicato i cui il 36enne romano ha chiarito di avere con la conduttrice solo un rapporto di amicizia, il chiacchiericcio sul suo conto non si è fermato e sembra che la vita di Iovino sia diventata un inferno.

Ilary Blasi, parla la sorella di Cristiano Iovino: “Lui non vive più”

A farlo sapere, è la sorella di Cristiano, Veronica, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più:

“Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia. È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito."

E ancora:

“Cristiano mi ha detto: Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito".

Pur non avendo avuto ripercussioni nell'ambito a livello professionale, la vicenda lo ha fatto soffrire molto:

"Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero. Mi ha detto: “Veronica, Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me"

Cristiano Iovino si è dovuto quindi trasferire lontano dalla capitale. Il gossip con Ilary sarebbe nato da una serata in discoteca:

“Lui conosce tante persone e in discoteca, tempo fa, lo avrebbero visto in un atteggiamento un po’ più intimo del solito con Ilary Blasi: da lì sarebbe nato il gossip. A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più”