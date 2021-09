Ilary Blasi, l'addio alla tv è vicino. "Soffro", Cosa succede alla conduttrice?

Gossip TV

Ilary Blasi si confessa al magazine Chi.

Ilary Blasi pronta a lasciare il piccolo schermo. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice romana ha rivelato di essere non troppo lontana all'addio, spiegando anche le ragioni.

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni. È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”, ha dichirato la magazine diretto da Alfonso Signorini.

La Blasi ha confessato di fare fatica a condurre la fascia prime time della programmazione televisiva:

“Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”.

Al momento, la verace 40enne romana, è al timone di Star in the Star, lo show canoro il cui debutto è stato al di sotto delle aspettative ma che non ha deluso il marito Francesco Totti. Secondo quanto riferito dalla Blasi, infatti, a Francesco "Gli è piaciuto tutto, soprattutto gli è piaciuto il balletto iniziale, l’opening ha colpito".

La seconda puntata dello show canoro, in onda domani, 23 settembre ha già preannunciato dei cambiamenti in seguito agli ascolti non soddisfacenti e ad una lettera che ha il sapore di una diffida da parte dell'amministratore delegato dell'azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Il programma è sotto accusa per le esibizioni in playback e per la somiglianza eccessiva con Tale e Quale Show. Marcella Bella che fa parte della giuria insieme ad Andrea Pucci e Claudio Amendola, ha annunciato le prime novità a partire già dalla seconda puntata: “Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo ,alcuni davvero straordinari!” ha scritto la cantante sui social.