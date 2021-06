Ilary Blasi: il retroscena sulla nota lite con Fabrizio Corona al Gf Vip

Gossip TV

"Non era preparata" ha confessato la nota conduttrice romana.

Terminata con successo la quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, la verace conduttrice romana Ilary Blasi, intervistata da Il Fatto Quotidiano è tornata a parlare del Grande Fratello Vip (il reality show che ha condotto con uno straordinario successo per tre edizioni) e dell'iconica lite avvenuta in diretta con Fabrizio Corona.

Ilary Blasi e il retroscena sulla nota lite con Fabrizio Corona al Gf Vip

Durante la sesta puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, al termine di un confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, la conduttrice ha voluto un faccia e faccia in diretta con l'ex re dei paparazzi. La Blasi ha dichiarato che non c'era alcun veto sulla sua presenza (contrariamente a quanto aveva affermato Corona) ed è poi tornata su una questione di diversi anni fa. Ilary gli ha ricordato cosa ha dovuto passare quando incinta del suo primo figlio, Corona aveva fotografato Francesco Totti in compagnia di Flavia Vento, insinuando un tradimento da parte del calciatore ad un mese dalle loro nozze.

"Hai fatto quel teatrino 13 anni fa ma io non ci casco io mi dovevo sposare ed ora incinta del primo figlio. E' facile chiedere scusa, devi prenderti le responsabilità di ciò che dici denigrando le persone, quello che sei l'ha capito tutta Italia, Ciao Fabrizio, buona vita".

Sulla nota lite con Corona, Ilary, intervistata da Il Fatto Quotidiano ha svelato un interessante retroscena che rende ancora più iconico quel momento:

“Non era preparata, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare - ha confessato la Blasi - Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita".