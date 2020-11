Il video tutorial per la spesa sexy di Detto Fatto: "Immagine di donna offensiva" per Myrta Merlino

Gossip TV

Myrta Merlino, conduttrice di L'aria che tira, ha dato il suo contributo al coro d'indignazione per uno strano tutorial andato in onda su Detto Fatto, per "fare la spesa in modo sexy" .

La conduttrice di L'aria che tira, Myrta Merlino, si è scagliata con indignazione contro un'esibizione di una pole dancer nel programma Detto fatto: il video tutorial spiegava alle donne come "fare la spesa in modo sexy", cogliendo ogni occasione per potenziare la propria carica erotica, dal modo in cui si spinge il carrello, fino al modo di raccogliere qualcosa ai piani più bassi, in posa adeguatamente plastica.

Ironie a parte, nella giornata che stigmatizza e sensibilizza sulla violenza contro le donne (i cui episodi sono drammaticamente aumentati dall'inizio della pandemia), Myrta Merlino ha trovato "anacronistica" l'immagine della donna che l'esibizione trasmette. A parte la giornalista, il "tutorial" nella trasmissione condotta da Bianca Guaccero ha indignato non soltanto diverse personalità politiche (in una risposta bi-partisan), ma anche gli stessi spettatori e spettatrici, tanto da spingere il direttore di Rai 2 Ludovico di Meo a dichiarare: “Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2”. Nell'attesa, la puntata di oggi di Detto Fatto non è andata in onda.